Gündem Yuvasından düşen yavru atmacalara sahip çıktı Ekiplere teslim etti
SİVAS

Yuvasından düşen yavru atmacalara sahip çıktı: Ekiplere teslim etti

Sivas’ta bir vatandaş, yuvadan düşen iki yavru atmacaya sahip çıkarak ekiplere teslim etti. Yavru atmacaları olay yerine gelen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim eden Yazgan, 5 yıldır burada yuva olduğunu ancak ilk kez yavruların düştüğünü belirtti.

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Haber Merkezi İHA
Yuvasından düşen yavru atmacalara sahip çıktı: Ekiplere teslim etti
Yavru atmacalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Bahçe mobilyası satan bir iş yerinde çalışan Sinan Akyazgan, iş yerinin üzerinde bulunan binanın çatı kısmındaki atmaca yuvasından 2 yavru düştüğünü fark etti. Yavruları düştüğü yerden alarak iş yerinde muhafaza eden Yazgan ekiplere haber verdi.

İHA

Yavru atmacaları olay yerine gelen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim eden Yazgan, 5 yıldır burada yuva olduğunu ancak ilk kez yavruların düştüğünü söyledi.

İHA

"'Kedilere, köpeklere yem olmasın' diye aldım"

Her sene iş yerinin üzerindeki binaya yuva yapan atmacadan bahseden Sinan Yazgan, “Biz burada esnafız, bahçe mobilyaları satıyoruz. Bu halk arasında kerkenez dediğimiz, diğer adı atmaca olan kuşlar bizde 5 yıldır misafir. Her sene buraya gelip yuvasını yapar. 4 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan su borusunun üzerine yuva yapıyorlar her sene. Toplam 5 kardeş olan atmacaların 2 tanesi düştü. Ben de bunları 'kedilere, köpeklere yem olmasın diye' aldım” dedi.

İHA

"Bu seneki yavrular biraz acemi çıktı"

İlk kez yuvadan düşen bir atmaca gördüğünü söyleyen Yazgan, “Doğa koruma ekiplerine de haber verdik. Bunlar şu an uçacak zamanda değiller, uçma arifesinde oldukları için zayıf durumdalar şu an. Bunlar yabani bir hayvan türüdür ve gerçekten çok güzel bir hayvan. Biz bu hayvanları çok seviyoruz. Bunlar yabani av hayvanı oldukları için yılan, fare, böcek türleriyle beslenen bir hayvan. Biz bu tür hayvanları buldukça yuvalarına yakın bir noktaya bırakıp bunların beslenmelerine de imkan sağlıyoruz. Anneleri her sene 3 yavru 4 yavru bazen 5 yavru yapıyor. Bu seneki yavrular biraz acemi çıktı. Çünkü diğer yavrularda hiç rastlamadık yuvadan düşmediler. Uçma eğitimlerini cam kenarlarında alıyorlar. Ama bu sene ikisi maalesef yerde geziyordu, diğer hayvanlar da etrafında geziyordu. Ben de zarar görmemeleri için aldım” dedi.
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