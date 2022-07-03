Yuvasından düşen yavru atmacalara sahip çıktı: Ekiplere teslim etti

Bahçe mobilyası satan bir iş yerinde çalışan Sinan Akyazgan, iş yerinin üzerinde bulunan binanın çatı kısmındaki atmaca yuvasından 2 yavru düştüğünü fark etti. Yavruları düştüğü yerden alarak iş yerinde muhafaza eden Yazgan ekiplere haber verdi.
Yavru atmacaları olay yerine gelen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim eden Yazgan, 5 yıldır burada yuva olduğunu ancak ilk kez yavruların düştüğünü söyledi.
"'Kedilere, köpeklere yem olmasın' diye aldım"
Her sene iş yerinin üzerindeki binaya yuva yapan atmacadan bahseden Sinan Yazgan, “Biz burada esnafız, bahçe mobilyaları satıyoruz. Bu halk arasında kerkenez dediğimiz, diğer adı atmaca olan kuşlar bizde 5 yıldır misafir. Her sene buraya gelip yuvasını yapar. 4 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan su borusunun üzerine yuva yapıyorlar her sene. Toplam 5 kardeş olan atmacaların 2 tanesi düştü. Ben de bunları 'kedilere, köpeklere yem olmasın diye' aldım” dedi.