Yüz binlerce sobaya ihtiyaç var: Üretim üçe katlandı

Soğuk hava koşulları nedeniyle deprem bölgesinde acil ihtiyaçlardan biri de soba. Afet bölgesinde yüz binlerce sobaya ihtiyaç var. Isınma ihtiyacının karşılanması için Türkiye’nin dört bir yanında sobacılar mesai yaparak gece gündüz soba üretmek için çalışıyor. Valilikler, Kalkınma Ajansları, STK’lar, özel sektör ve vatandaşlar soba üreticilerini arayıp, depremden etkilenenlere soba göndermek için sipariş veriyor. İlk etapta ellerindeki stokları gönderen sobacılar, kapasiteyi de artırdı.

İZİNDEKİ PERSONEL GERİ ÇAĞRILDI

Sektör, sezon sonu olduğu için izne gönderdiği çalışanlarını acil durum ilan edip, tekrar işe çağırdı. Diğer taraftan da eksik olan ham maddeyi bir an önce tedarik edip, üretimi hızlandırmaya çalışıyor. Ham madde bulmakta sıkıntı yok. Ancak makinaların bakımdan çıkıp, ürünün hazırlanıp işlenmesi zaman alıyor. Sektörde yurt dışından gelen talepler, ileri bir tarihe ötelenerek, ağırlıklı olarak deprem bölgesine elde avuçta ne kadar soba varsa gönderiliyor.

İLK ETAPTA 330 ADET GÖNDERDİK

Soba üreticisi Sinan Özer, normalde haftada 100-110 soba üretirken, şu anda kapasiteyi artırarak, 200-250 soba üretip teslim etmeyi planladıklarını söyledi. Şu anda kendilerine deprem bölgesinden 23 bin adet soba talebi geldiğini vurgulayan Özer, “Tedarikte problem yaşamadan hemen sobayı teslim etmeye çalışıyoruz. Dışarıdan aldığımız 330 tane sobayı Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a gönderdik.Kaliteli ve kullanışlı soba üretmeye çalışıyoruz. Hemen Ar-Ge çalışması yaptık. Afetzedelerin 2-3 yıl kullanabilecekleri bir soba üreteceğiz” dedi. Özer, “Hatay’da 4 tane pelet fabrikası olduğu için odun ve peletle yanan soba göndereceğiz” diye konuştu.

MESAİYİ ARTIRDILAR

Özer, şöyle devam etti: “Kahramanmaraş’ta kömür madeni olduğu için oraya odun ve kömür ile yanan sobayı ulaştıracağız. Kesinlikle kâr amacı gütmeden, milletimizin talebi doğrultusunda en doğru ürünü teslim etmek istiyoruz. Bu desteğimizi de esirgemeden tüm personelimizle mesai yaparak ürünleri tamamlamaya çalışıyoruz. Normalde 22 ülkeye ihracat yapıyoruz ancak deprem bölgesine ağırlık verdik. Yurt dışından gelen siparişler sonrası müşterilerden süre istiyoruz.”

Ham madde sıkıntımız yok

Soba üreticisi İbrahim Koç ise, hem soba ürettiklerini hem de toptan alım satım yaptıklarını anlattı. Çok fazla talebin geldiğini belirten Koç, günlük 150-200 tane soba yaptıklarını ve ellerindeki stoklarla birlikte deprem bölgesine gönderdiklerini söyledi. Kapasiteyi artırdıklarını ve yoğun mesai yaptıklarından bahseden Koç, şu bilgileri verdi: “Bizim sektör için yıl sonu gelmişti. Malzemenin de tükendiği bir zaman. Sobanın üretilmesi için bir ön hazırlık yapılması gerekiyor. Bunun için ortalama bir iki ay gerekiyor. İnsanlar üretimi sonlandırıp, yeni sezona hazırlık yapıyordu. Ham maddeye ulaşmada sorun yok. Doğrudan sactan kesilip, soba yapılmıyor. Presleme malzemenin hazırlanması için zaman gerekiyor.”



