TÜMOSAN’dan 60 milyon liralık bağış: Albayrak Grubu TIR’larını ve iş makinelerini bölgeye gönderdi

|
Albayrak Grubu’nun şirketlerinden TÜMOSAN, deprem bölgesine ayni ve nakdi yardım olarak 60 milyon lira bağış yapacak.
Albayrak Grubu’nun sanayi şirketlerinden TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, deprem bölgesine ayni ve nakdi yardım olarak 60 milyon TL’ye kadar bağış yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “Deprem felaketinin ardından, ilgili bölgelerde kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak, şimdilik 60 milyon TL’ye kadar ayni ve nakdi yardım olarak bağış yapılmasına, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunularak pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine, bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılacak olan 2023 yılına ilişkin yeni bağış tutarı limitinden düşülmek üzere yardım yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.
Dünyada eşine rastlanmamış bir felakete maruz kalan ülkemizde yaraları sarmak için harekete geçen Albayrak Grubu, yardım ve destekler için 150 milyon TL bütçe ayırdığını da duyurmuştu. Albayrak Grubu aynı zamanda, AFAD, Kızılay ve devletin diğer ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordine halinde ve deprem bölgesinin ihtiyaç durumuna göre ilk yardım TIR’larını ve iş makinelerini bölgeye gönderdi.