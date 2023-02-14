TÜMOSAN’dan 60 milyon liralık bağış: Albayrak Grubu TIR’larını ve iş makinelerini bölgeye gönderdi

Albayrak Grubu’nun sanayi şirketlerinden TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, deprem bölgesine ayni ve nakdi yardım olarak 60 milyon TL’ye kadar bağış yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, “Deprem felaketinin ardından, ilgili bölgelerde kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak, şimdilik 60 milyon TL’ye kadar ayni ve nakdi yardım olarak bağış yapılmasına, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunularak pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine, bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılacak olan 2023 yılına ilişkin yeni bağış tutarı limitinden düşülmek üzere yardım yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.