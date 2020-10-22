Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama: 5. ve 9. sınıflar için ders başı

Yüz yüze eğitime geçişte üçüncü aşama 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar ile gerçekleşecek. Öğrenciler haftada 2 gün, sınıfına göre 12-18 saat arasında yüz yüze eğitim alacak. Uzaktan eğitime devam edecek olan 6., 7., 10., 11. sınıflarda ise örgün eğitim için gelecek günlerdeki koronavirüs tablosuna göre adım atılacak. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle TRT EBA, EBA ve canlı sınıf uygulamalarıyla yürütülen uzaktan eğitim sürecinde, yüz yüze eğitime geçişte ilk aşamayı 21 Eylül’de hayata geçirdi. Bu tarihte okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullar kapılarını açtı. 12 Ekim’de başlayan ikinci aşamada ise ilkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda, ortaokul 8’inci sınıf, lise hazırlık ve 12’nci sınıflar, ile köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde örgün eğitime geçildi. Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama ise 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflarla sürecek. Ortaokul 5. sınıflarda sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati uygulanacak. Lise 1.’inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası teneffüsler 10 dakika olacak. Okullarda valilik kararıyla cumartesi günleri yüz yüze eğitim de yapılabilecek.

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YÜZ YÜZE DERSLER

Ortaokul 5. sınıflarında Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil dersleri yüz yüze verilecek. Lise 1. sınıflarda haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek sınıfının müfredatından sorumlu olacak. Uzaktan eğitime devam edecek olan 6., 7., 10., 11. sınıflarda ise örgün eğitim için gelecek günlerdeki koronavirüs tablosuna göre adım atılacak.

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Ziya Selçuk

Bakan Selçuk’tan ‘kahvaltı’ uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazıda ilkokullar ile 8’inci ve 12’nci sınıfların bulunduğu okul kantinlerinin açılmasına karar verildi. Yaklaşık 8 aydır ekmek kapılarını işletemeyen kantinci esnafı alınan bu kararla faaliyetlerini hafta başından itibaren sürdürmeye başladı. Bakan Ziya Selçuk da velilere, “Çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen” çağrısında bulundu. Selçuk, “Sevgili velililerimiz; sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli” dedi.