Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli."





Sevgili Velilerimiz,

Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 21, 2020

GÜNDEM Kantinler tek kullanımlık tabak-bardakla açıldı