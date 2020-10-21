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Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen" dedi.

Haber Merkezi DHA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli."


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