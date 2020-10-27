Zap ve Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6z9drsbVja
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.