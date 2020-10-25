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Gündem Irakın kuzeyindeki Garaya operasyon 3 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
  • En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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