Zeytinburnu Belediyesinden kitap kurdu miniklere ödül

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri tarafından düzenlenen 16. Geleneksel Kitap Okuma yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yarışmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplamda 5 bin 500 kişinin başvuru yaptığı ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışma her kesimden okuyucuyu kapsayacak şekilde 4 ayrı gruba ayrıldı. Yarışma sonrasında yapılan sınav sonuçlarına göre başarı göstererek ilk 10’a girenler, katılım şartnamesinde belirtilen para ödüllerinin sahibi oldu. 4 ayrı grupta gerçekleştirilen yarışmada her grubun birincilerine 5 bin TL, ikincilerine 4 bin TL, üçüncülerine 3 bin TL, dördüncülerine 2 bin TL, beşincilerine bin 500 TL, 6,7,8,9 ve 10’uncularına ise bin TL para ödülü olmak üzere toplamda 84 bin TL ödül verildi.

