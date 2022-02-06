​Zeytinburnu’nda değişim sürüyor

Spor

Abdullah Avcı: "Onlarla birlikte mutlu olup, onlarla birlikte şampiyonluğa ulaşacağız"

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Edin Visca'nın tek golüyle 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalarda bulundu. Stoper bölgesine doğru oyuncu var ise alacaklarını belirten Avcı, oyuncu almak için oyuncu almayacağını söyledi