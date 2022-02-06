​Zeytinburnu’nda değişim sürüyor

Zeytinburnu Belediyesi, ilçenin dönüşümü ve riskli yapı stokunun iyileştirilmesi çalışmalarına devam ediyor. 3339 ada ve 20 parselde yaşı neredeyse 60 yıla uzanan yapı stoku hakkında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, şu açıklamalarda bulundu:
- "Veliefendi İşçi Blokları’na sunduğumuz takas imkânını artık buradaki hak sahiplerine de sunacağız. Rezerv Konutlarımız için belirlediğimiz değerlerle bölgedeki binaların değerlerini komşularımızla paylaşacağız. Bu alan zaten tek parselden oluştuğu için hissedarların birbirleriyle mutabakatı aranmayacak.”