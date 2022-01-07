Zirve Yayınevi kumpası davasında karar: Dört kişiye hapis cezası verildi

Restorasyonu tamamlanan Fethiye Camii cuma namazıyla ibadete açıldı

Doğu Roma döneminden kalan Fethiye Müzesi yaklaşık iki yıllık restorasyonunun ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Fethiye Camii olarak ibadete açıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan Fatih'teki Fethiye Müzesi bugün kılınan ilk Cuma namazıyla Fethiye Camii olarak ibadete açıldı. Caminin açılışına gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yetkililerden bilgi alarak camide incelemelerde bulundu.

