Zulüm karşısında tarafsız olamayız: Tüm öfkemle lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Beklentimiz, İsrail'in katil başbakanı ve savunma bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır" dedi. Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının aralıksız sürdüğünü hatırlatarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana 36 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

NETANYAHU’NUN TUTUKLANMASI KAÇINILMAZ

Sınır tanımayan, insanlık değerleriyle, savaş hukukuyla bağdaşmayan katliamlara her gün yenilerinin eklendiğini vurgulayan Bahçeli, Gazze'deki tablonun kahredici boyutlarda olduğuna dikkati çekti. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Bizim lügatimizde bu tip vahşeti tanımlayacak ne bir kelime ne de bir kavram vardır. Netanyahu, yani caniyahu başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum. Caniyahu ve savunma bakanı hakkında talep edilen tutuklama kararının uygun zaman ve zeminde icra edileceği, bu vandalların öldürdüğü her mazlumun, her garibin, her savunmasız insanın hesabını verecekleri kaçınılmaz bir akıbettir."

YAKALAMA KARARI ÇIKARTALIM

"Beklentimiz, İsrail’in katil başbakanı ve savunma bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır" diyen Bahçeli, soykırım karşısında sessiz ve seyirci kalanların, aleni destek sağlayanların; dünya barışına, insanlık huzuruna İsrail'le birlikte müştereken karşı olduğunu ifade etti. Bahçeli, ekonomik, diplomatik ve ticari nitelikli önleyici tedbirler yerine cezalandırıcı, seri ve zincirleme askeri yaptırımları esas alan köklü müdahalelerin tam vakti olduğunu belirtti.

KUVVET KULLANMAKTAN BAŞKA SEÇENEK KALMADI

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın sessiz çoğunluğu, kuşkusuz İsrail soykırımının ahlaken ve vicdanen karşısındadır. Ancak yalnızca itiraz edip şablon kınama mesajlarıyla oyalanmak yerine, somut ve sonuç alıcı adımların kuvvet kullanarak atılmasından başka bir seçenek zannederim kalmamıştır. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır. Zulüm karşısında tarafsızlık diye bir şey olamaz. 'Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın' demek, zalimlere zımnen onay vermektir. Allah'tan korkuyu sadece sözde hatırlayan bazı İslam ülkelerinin bohem yöneticileri, gece yastığa başlarını koyduklarında gerçekten de huzur duyabiliyorlar mı? Hepsini geçtik de Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzde 10'u kadar gönülden, içten, ta derinden mazlumların yanında, Filistin davasının arkasında durabildiler mi?"

ABD teröristleri ülkesine taşısın

ABD'nin komşu coğrafyalarda terör örgütlerine verdiği desteğin Türkiye'nin güvenliğine tehdit olduğunu vurgulayan Bahçeli, ABD'nin terörle arasına ihlali mümkün olmayan kalın bir çizgi çekmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli şöyle devam etti: "Türkiye sömürge ülkesi ya da ABD’nin 51'inci eyaleti değildir, olması da mümkün değildir. Ederi bir dolarlık hayatıyla ilgili son günlerde farklı spekülasyonların yapıldığı Fetullah Gülen başta olmak üzere, FETÖ'nün ABD'ye yuvalanmış tüm mensupları Türkiye'ye ve Türk adaletine teslim edilmeli. Eğer ABD, özellikle PKK-YPG-PYD'yle bağını koparamıyorsa, bu teröristlerin alayını kendi ülkesine taşıyarak bir terör eyaleti kurması teklifimizdir. Ha 50 olmuş, ha 51 olmuş, hiç fark etmeyecektir. Bölücü teröristlerini alsınlar, ihanetin sefasını sürdürsünler, tepe tepe kullansınlar, sonra da kendi arkalarından vurulacakları şiddet ve şekavet dolu günleri beklemeye koyulsunlar.”

Yerlikaya’dan bilgilendirme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Meclis’teki makamında ziyaret etti. Edinilen bilgilere göre Yerlikaya, başta organize suç örgütleri olmak üzere, son dönemde yapılan operasyonlar ve İçişleri Bakanlığı'nın faaliyetleri hakkında MHP lideri Bahçeli'yi bilgilendirdi.







