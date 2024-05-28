Kirli oyunlarını bozuyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ülkücü Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bahçeli, ülkücü şehitlerin gözlerinin nuru, gönüllerinin suru, davalarının nur yüzlü kahramanları olduğunu belirtti. Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalmanın daha zor olduğu bir zamanda bulunulduğunu vurgulayan Bahçeli, ülkücü görünen, ülkücülükten geçinen, ülkücülüğü meslek edinen muhterislerin kirli oyunlarını da teker teker bozduklarını dile getirdi.

TAM BİR YUTTURMACA

Geçmişte ülkücü şehitlerin dökülen kanlarında ağır vebali bulunan malum çevrelerin, bugünlerde strateji değiştirip içlerini karıştırmaya, aralarına sızıp varlıklarını kundaklamaya teşebbüs etmelerini hayretle, nefretle ve dikkatle takip ettiklerini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünün ülkücü katillerinin dönüp dolaşıp sözde ülkücü savunması yapması tam bir yutturmacadır. Yeni yüzyılda, ülkemizin huzur, barış ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması adına, maskelenmiş menfur yüzlerin deşifresi amacıyla bunun yanı sıra elinde ve vicdanında ülkücü kanı taşıyan alçaklarla kesif bir hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna da hazır olduğumuzu açıklıyorum.”

ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

“Halk TV, Now TV, Sözcü TV başta olmak üzere, MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda, yurt içinden veya yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayasız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kimler varsa, mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmasını, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor, bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum. Hesaplaşacağız, sonuçta ise muhasım müfterilerle kesinlikle helalleşmeyeceğiz. Allah'ın izniyle bunların hepsinin üstesinden geleceğiz.”

KUYRUK ACILARINI BİLİYORUZ

Münafık tezgahların, müşrik planların, melun ve maske takmış komünist taktiklerin, kutlu davaları etrafında döşemeyi amaçladığı nifak ve fesat mayınlarının yakında bizatihi faillerini patlatacağını, hepsini birden rezil edeceğini anlatan Bahçeli, “Bizden olmadığı halde bizimle ilgili konuşan, bilirkişilik taslayan, istismar ve ihanet şantiyesini ufkumuzun aydınlığına kurmak için adeta mekik dokuyan kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyor ve onların bu acısını daha da şiddetlendirmek amacıyla bir çalışıyorsak bundan sonra bin çalışacağımızın ihlal edilmeyecek sözünü veriyorum” dedi.







