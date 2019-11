Hac başvurusu nasıl yapılır? 2020 Hac kuraları ne zaman çekiliyor?

2020 yılında hacca giderek dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları haberimizde.

HAC BAŞVURUSU NE ZAMAN NASIL YAPILIYOR?

Hac kayıt yenileme işlemi, geçtiğimiz yıllarda da Hacca gitmek üzere başvurularını yapan ancak kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlar için geçerli olacak.

Hac kayıt yenileme süreci, 2019 Hac farizası için geçtiğimiz yıl kuraya dahil olan Hacı adayları için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde otomatik olarak gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yılki başvurunun ardından iletişim bilgilerinde değişiklik olan Hacı adayları, E-Devlet üzerinden giriş yaparak bu bilgileri değiştirebilecek.

Peki, ilk kez hac başvurusu yapacak olan vatandaşların işlemi ne olacak?

İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN ÖN KAYIT NASIL OLACAK?

2020 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları (11 Kasım- Saat: 00:01 - 13 Aralık 2019 - Saat: 23:59 ) tarihleri arasında alınacak.

“İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler, Al Baraka Türk, Halkbank, Kuveyt Türk, Ptt Bank, Türkiye Finans, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalardan birine (İnternet bankacılığı (PTT Bank hariç) veya şubelerinden) 25.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımız “www.hac.gov.tr” adresinde yayınlanacak ön kayıt linkinden e-devlet kimlik doğrulama sistemi yoluyla veya doğrudan e-devlet sistemi üzerinden ön kayıtlarını yapabileceklerdir.

Ön kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecek.

Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 5 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olanlar, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapmaları gerekmektedir.

Hacca götürülmek istenilen 0 - 12 yaş aralığındaki çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının yapılmış olması gerekmektedir. Çocuklardan da ön kayıt ücreti alınacaktır.

Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya akrabaların bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.

Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını “www.hac.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler; kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, kayıt süresi içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden veya ilgili müftülüklerden bilgilerini düzelttirebileceklerdir.