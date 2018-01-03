Hac nedir? HAC nasıl yapılır resimli anlatım!

Hac nedir? Hac nasıl yapılır? Resimli olarak haccın nasıl yapıldığını buradan görebilirsiniz. İslamın beş şartından biri olan Hacca gitmek isteyen vatandaşlar buradan haccın nasıl yapıldığını öğrenebilirler. İslam aleminin kalbi olan Kabe'yi ve etrafındaki kutsal mekanların ziyaret ederek yapılan hac ibadeti hakkındaki kapsamlı bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Haccın nasıl yapıldığını merak edenler haberimizden resimli anlatımını görebilirler. Hac vazifesinin önemini, farzlarını ve diğer önemli bilgileri buradan inceleyebilirsiniz.

HAC NEDİR?

Hac kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Hac, bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret etmek, bir şeyi amaçlamak anlamına gelmektedir. İslâm'ın beş esasından biri de hacca gitmektir. Hac, Kâbe'yi ve etrafındaki kutsal mekânları, hac mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmektir.

Bu ibadeti yerine getirene hacı denir. Hac hem bedenle hem de malla yapılan bir ibadettir. Bir Müslümana haccın farz olması için şu şartların bulunması gerekir:

- Akil sağlığı yerinde ve ergenlik yaşına gelmiş olması

- Özgür olması

- Hacca gidip gelecek maddî güce sahip olması

- Hacca gitmesine engel olacak bir sağlık probleminin olmaması

- Hacca giderken kullanacağı yolun güvenli olması

Haccın Farzları 1. İhram 2. Kâbe'yi tavaf 3. Arafat'ta vakfe

HAC NASIL YAPILIR?

Hac ibadetinin nasıl yapıldığını resimli olarak buradan inceleyebilirsiniz.



HACCIN ÖNEMİ NEDİR?

Hac, yüz binlerce Müslüman bir araya geldigi bir ibadettir. Bu yönüyle hac, mahşer gününe benzer. Kendini bu muhteşem kalabalığın içinde bulan insan, Allah'in huzurunda toplanacağı günü (mahşer) hatırlar. Bu duygu ve düşüncelerle o gün verilecek hesabı düşünür. Böylece daha bu dünyada iken kendini hesaba çekme fırsatı yakalamış olur. Hayatını gözden geçirir, eksiklik ve hataları varsa onları düzeltme ve tamamlama imkânı elde eder.

Allah'a, verdiği nimetler için şükrederek günahlarından tövbe eder. Peygamberimizin (as) de buyurduğu gibi anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur.

Haccın diğer ibadetlerden farklı olarak bir de uluslararası yönü ve faydası vardır. Çünkü hac yapmaya dünyanın dört bir yanından Müslümanlar gelirler. Hac için Mekke'ye gelen bir Müslüman diğer ülkelerdeki farklı kültürlerden Müslümanlarla tanışır, onları tanır ve böylece düşünce ufkunu genişletir. İslâm'ın kardeşliğe verdiği önemi bir kez daha ve somut bir şekilde kavrar, birlik ve beraberlik duygusunu daha bir kuvvetle hisseder.

Irkı, rengi, cinsiyeti, dili, toplumsal konumu ve yaşı birbirinden farklı insanların bir araya gelip kaynaştığı hacda, insanların eşitlik ve adalet duyguları gelişir. Hacca giden bir Müslüman; makam, mevki ve servet gibi maddî ve dünyaya ait değerlerin önemsizliğini kavrar, bunlarla övünmekten kaçınır.

Hacda zengin-fakir, kadın-erkek, yaşlı-genç herkes eşit şartlarda hareket eder, aynı zorluklarla yüz yüze gelir. Bu durum dayanışma ve yardımlaşma duygularının artmasına ve kardeşlik ruhunun gelişmesine yardımcı olur. Böylece, hacca giden insanlar diğer insanların haklarına saygı gösterme, kinci davranışlardan kaçınma gibi olumlu özelliklerini geliştirme imkânına kavuşurlar.

HAC YOLCULUĞU BAŞLADI

Kutsal topraklara hac yolculuğu başladı…Hac farizasını yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi yola çıktı. Gaziantep Havalimanı'ndan dualarla uğurlanan hacı adayları Medine'ye gitti.

6 Ağustos'ta İstanbul Atatürk Havalimanından 06.50'de, aynı gün Ankara Esenboğa Havalimanından saat 10.00'da çıkışların devam edeceği kutsal yolculukta son hac kafilesi 4 Eylül'de yurttan ayrılacak. Medine ve Cidde havalimanlarından 17 Eylül'de dönüşlerin sağlanacağı kutsal yolculuğun son kafilesinin 7 Ekim'de ülkeye girişiyle birlikte tüm hacılar yurda dönmüş olacak.

Bu yıl 59 bin 200 hacı adayı kutsal topraklara gidecek…

Diyanet İşleri Başkanlığı hac organizasyonu kapsamında bu yıl ülkemizden kutsal topraklara 59 bin 200 hacı adayı gidecek. Kutsal toprakları ziyaret edecek hacı adaylarının yüzde 43'ünü erkek, yüzde 57'sini de bayan hacı adayları oluşturuyor.

Gazi ve şehit yakınlarına 600 kişilik kontenjan…

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da şehit yakınlarına, gazi ve gazi ailelerine 600 kişilik kontenjan ayrıldı. Ayrılan kontenjanın tamamına kayıt yapıldı. Şehit yakınları ile gazi ve gazi aileleri kutsal topraklarda hac görevini yerine getirebilecek.

En yaşlı hacı Adayı 100 yaşında…

Kutsal topraklara gidecek en genç hacı adayı, Sakarya'dan 27.07.2016 doğumlu Adem Halil olurken en yaşlı hacı adayı da Malatya'dan 1916 doğumlu Fatma Arslan oldu.

Hac nedir? ve Hac nasıl yapılır resimli olarak anlatımını haberimizden görebilirsiniz. Müslüman aleminin en önem verdiği ibadetlerden biri olan Hacca gitmek isteyenler haccın nasıl yapıldığını, önemini ve daha bir çok bilgiyi buradan görebilirler. Sizler için derlediğimiz bu haberden Haccın ne olduğunu ve yapılışını resimli olarak paylaşıyoruz.