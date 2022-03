Birçoğumuzun Sorunu: Çok Çabuk Unutuyorum

Hafıza bilgileri zihinde depolama, yeniden hatırlayıp kullanabilme becerisidir. Tıpkı diğer zihinsel beceriler gibi hafıza da geliştirilebilir bir beceridir. Hem yetişkinler hem çocuklar çeşitli hafıza teknikleriyle bilgiyi depolama ve hatırlama becerileri geliştirebilirler. Peki hafıza nasıl geliştirilir? Hafıza güçlendirme teknik ve yöntemleri nelerdir?

STRESTEN KAÇININ, MOTİVASYONUNUZU ARTIRIN

Acil durumlara tepki gösterme refleksini koruması açısından stres insan vücudu için gereklidir. Kortizol adlı hormonun salgılanmasını sağlar. Bu da fazla olmamak kaydıyla insana enerji verir, dikkatin toplanmasını sağlar. Bu durumun tersi yan etki oluşturur. Bu nedenle beyni dinlendirmek beynin işlevi için önemlidir.

HAFIZAYA İYİ GELEN BESİNLER TÜKETİN.

Tuna, sardalya, uskumru, somon gibi Omega-3 besin değerini alabilecek yiyecekler tüketin.

Özellikle fındık, fıstık, çekirdekler, avakado ve balıktaki yağ sağlıklı yağlardır. Biberiye ve zerdeçalın da beyin sağlığı için faydası yüksektir.

SIK SIK YÜRÜYÜŞ YAPIN

Hareket halinde olmak zihninizin stres yükünü azalttığı gibi düşünlerinizin boşalmasına yardımcı olur.

EGZERSİZ YAPIN

Tüm beceriler gibi hafıza becerilerini de güçlendirmek için bol bol pratik yapılması önemlidir. Uzmanlar bunun için bulmaca, yapboz, kutu oyunları (scrabble,monopoly vs.) gibi oyunlar oynayarak beynin gelişimi için egzersiz yapılmasını öneriyorlar. Birçok araştırmanın sonucuna göre, pratik yapmanın bilgilerin ve materyallerin hafızadaki yerinin güçlendirmesine olumlu katkıda bulunduğunu gösteriyor.

DİKKATİNİZİN DAĞITAN ŞEYLERDEN UZAK DURUN

Herkesin çalışma yöntemleri birbirinden farklıdır. Kimi sınavlara hazırlanırken müzik dinler, kimi de çok sessiz bir ortam olmasını ister. Birçok kişi ise öğrenme ve hatırlama konusunda dış etkenleri önemli bir etken olarak görür. Hafıza egzersizlerine başlamadan önce çevrenizde dikkatinizi dağıtacak şeyler varsa azaltın ve odaklanmaya çalışın.

ZİHİNSEL İMGELER KURUN

Hafızadaki bilgileri geri getirme konusunda zihinsel imgeler kurmak iyi bir şekilde çalışır. Olayların, eşyaların, insanların, kelimelerin zihninize kaydettiğiniz görsel fotoğraflarından yararlanarak onları istediğiniz zaman hatırlayabilirsiniz. Örneğin soyismi gül olan birini hatırlamak için ellerinizde gül olduğunu ve onlara baktığınızı hayal edebilirsiniz.

GÖRSEL HATIRLATICI İPUÇLARINI KULLANIN

Hatırlatıcı ipuçları daha kolay bir şekilde hatırlamanız için etkili bir yöntemdir. Alışkanlıklarını ve kalıplarınızı da kullanarak görsel hatırlatıcıları pekiştirebilirsiniz. Örneğin eve geldiğinizde anahtarlarınızı ve cüzdanınızı her zaman sabit bir yere koymayı deneyin. Daha sonra anahtarları nereye koyduğunuzu düşündüğünüzde anahtarlar için özel bir yer kullandığınızı ve nereye koyduğunuzu hatırlarsınız.

NOTLAR HAZIRLAYIN

Hatırlamak istediğiniz bir şeyi bir kağıda yazın ve onu buzdolabının üzerine veya panoya yapıştırın ya da özellikle hatırlamak istediğiniz günleri takvimde işaretleyip her gün görebileceğiniz bir yere koyun. Böylece hatırlamak için sadece hafızanıza güvenmeyip küçük tekniklerle hatırlama yetinizi sürekli aktif tutabilirsiniz.

HAFIZA GELİŞTİRİCİ KİTAPLAR OKUYUN

Kitap okumak hem motivasyonun yerine gelmesi hem de stresle başa çıkabilmek adına en etkili yöntemdir. Dikkati topladığı gibi hafızanızı geliştirmede size yardımcı olacaktır.

Hafıza geliştirici kitaplar; Moonwalking with Einstein How to Develop a Brilliant Memory Week by Week ya da The Art of Memory kitaplarıdır. Kitapların her biri zihinsel gelişiminizi etkili bir şekilde artırmanız için profesyonel yazar kaleminden okurlara armağan edilmektedir. Hafıza geliştirici yöntemleri kullanarak günü daha etkin ve verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. Zihinsel gelişim için özenle seçilmiş liste başı içerik ve kitapları keşfederek kısa sürede beyin ve ruh sağlığınızı geliştirebilirsiniz. Hafıza güçlendirme teknikleri ile sağlıklı gelişim kaydederken daha başarılı ve kültürlü bireyler haline gelebilirsiniz.

