Can sıkıcı problem: Okuduğumu Anlamıyorum

"Başlangıçta küçük ve önemsiz görünen değişiklikler, sizin onlara yıllarca sadık kalmanız durumunda bir araya gelerek hatırı sayılır sonuçlar yaratıyor."

Odaklanma problemi birçok insanın yaşadığı kaçınılmaz bir durum. Bu hal en çok kitabı elimize aldığımız zaman canımızı sıkıyor. Bu durumu aşmak için birçok yöntem mevcut. Sizler için derledik...

ODAKLANMA PROBLEMİNİ AŞMAK İÇİN KISA VE ETKİLİ ÖNERİLER:

1. Küçük molalar verin. Başlangıçta anlamıyor olsanız dahi okumaya kendinizi zorlayın. Bu durum yavaşça kendini açacaktır. Zihninizi rahatlatacak olan bu eylemle kendinizi okumanın akışında bulacaksınız.

2. Dikkatinizi Dağıtan Şeyleri Ortadan Kaldırın. Okuduğumu anlamıyorum diyorsanız, elektronik cihazlardan telefon, bilgisayar vs. kısa bir süre uzak durun.

3. Mental olarak kendinizi hazırlayın. İşe sevdiğiniz şeyleri yaparak başlayın. Sizi canlı kılacak eylemlerle okumaya stressiz adapte olabilirsiniz.

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4. Okuduğunuz metin, kitap vs. hakkında kendinize sorular sorun? Bu durum dikkatinizi siz istemeseniz bile harekete geçirecektir.

5. Ve Not alın.

6. Yüksek sesle okuyun.

7. Kitaba başlamadan önce içindekiler bölümüne göz gezdirin, ilk okuduğunuz kitabın içini karıştırın. Bu durum okuduğunuz metinde odaklanma zorluğunuzu basitleştirecektir.

8. Tabi ki beslenme ve uyku düzeninize dikkat edin. Düzenli uyuyup erken kalkmak zihnin odaklanma işlevi için önemlidir.

Okuduklarım Aklımda Kalmıyor Bunu Çözer Miyim?

Odaklanmada büyük değişiklik ve süreklilik için küçük değişikliklere ihtiyacımız olacaktır. Hem uzun soluklu odaklanmanıza yardımcı hem de bu tavsiyeleri deneyimleyebileceğiniz bir kitap öneriyoruz.

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Atomik Alışkanlıklar

James Clear

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