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Hareket Proje halka arz ne zaman işlem görecek? Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onay alan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, 70 TL hisse fiyatıyla 15-16-17 Mayıs tarihleri arasında halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları ve kişi başına düşen lot miktarı gündemdeki yerini aldı. Hareket Proje halka arz ne zaman işlem görecek? Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?İşte Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları ve HRKET BIST kodu ile borsada işlem göreceği tarih...

15:35 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:29 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Hareket Proje Taşımacılığı
Hareket Proje Taşımacılığı

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) kodu ile işlem görmeyi bekliyor! Hareket Proje şirketinin talep toplama süreci 17 Mayıs günü sonlandı ve gözler halka arz sonuçlarında! Peki, Hareket Proje halka arzı kaç lot verdi?

HAREKET PROJE HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Hareket Proje halka arz sonuçlarına göre, şirket bireysel yatırımcılara ortalama 10 Lot (700 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.

10 lottan az talep edenlerin lotu bu sayıdan fazla talep edenlere verilecek.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Hareket Proje Taşımacılığı hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI

Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;

- 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Hareket Proje Taşımacılığı halka sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Hareket Proje Taşımacılığı halka arzında hissenin işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.



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