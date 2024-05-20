Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? sorusu yanıt buldu. Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme bu hafta itibarıyla halka arzı onaylandı. Peki, Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme kaç lot dağıtılacak, ne zaman işlem görecek? İşte 20-25 Mayıs 2024 halka arz takviminin detayları...