Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) kodu ile işlem görmeyi bekliyor! Hareket Proje şirketinin talep toplama süreci 17 Mayıs günü sonlandı ve gözler halka arz sonuçlarında! Peki, Hareket Proje halka arzı kaç lot verdi?
HAREKET PROJE HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?
Hareket Proje halka arz sonuçlarına göre, şirket bireysel yatırımcılara ortalama 10 Lot (700 TL) hisse dağıtımı gerçekleştirdi.
10 lottan az talep edenlerin lotu bu sayıdan fazla talep edenlere verilecek.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Hareket Proje Taşımacılığı hisse fiyatı 70 TL olarak belirlendi.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ LOT DAĞILIMI
Toplamda 24 milyon lot dağıtacak firmanın olası dağılımı şu şekilde;
- 2.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (630 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (560 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (490 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (420 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 5 Lot (350 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (280 TL).
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hareket Proje Taşımacılığı halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Hareket Proje Taşımacılığı halka sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Hareket Proje Taşımacılığı halka arzında hissenin işlem göreceği tarih henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.