Sermaye Kurulu Piyasası bülteni ile halka arzı gerçekleşecek şirketler de belli oldu. Geçtiğimiz hafta, Altınay Savunma Teknolojileri, Koç Metalurji, Lila Kağıt ve Koton Mağazacılık halka arz oldu ve talep toplama işlemleri tamamlandı. Bu hafta Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği halka arz olacak. Diğer taraftan şirketlerin Borsa İstanbul'da (BIST) işlem göreceği tarih de merak konusu oldu. Peki 14-17 Mayıs yeni halka arz var mı, bu hafta hangi şirketler borsada işlem görecek? Hareket Proje Taşımacılığı ne zaman işlem görecek, kaç lot verilecek? İşte ayrıntılar...