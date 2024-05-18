Sermaya Piyasası Kurulu, şirketlerin halka arzını onaylıyor ve bir bir halka arzlar açıklanıyor. Yatırım yapacaklar 'bu haftanın halka arzlarını' takip ediyor. Yeni halka arz var mı?
Bu hafta 2 yeni şifket halka arz onayı aldı
Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz olacak.
ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ
Onur Yüksek Teknoloji şirketinin halka arz tarihleri 22-23 Mayıs olarak açıklandı. Şirket 49,50 TL'ye eşit dağıtımla toplam 19,730,000 lot ile halka arz oluyor. Şirketin halka arz büyüklüğü 976 milyon TL, halka arz açıklığı ise yüzde 31,40 şeklinde. Onur Yüksel şirketinin halka arzı katılım endeksine uygundur. Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 49,50 TL
Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım **
Aracı Kurum: Global Menkul Değerler A.Ş.
Pazar: Yıldız Pazar
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANZLEME SAN. A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ
Özyaşar şirketinin halka arz tarihleri henüz açıklanmadı. Şirket, 28 TL'ye eşit dağıtımla 26 milyon lot artı 5 milyon 200 lot pay dağıtacak. Şirketin halka arz açıklığı yüzde 24,24 iken halka arz büyüklüğü ise 873 milyon TL'dir.
Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 28,00 TL
Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım **
Pay: 26,000,000 Lot
Ek Pay: 5,200,000 Lot
Aracı Kurum: QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.