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2 yeni şirket için halka arz onayı! Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 20-25 Mayıs 2024 halka arz takvimi belli oldu

Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? sorusu yanıt buldu. Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme bu hafta itibarıyla halka arzı onaylandı. Peki, Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme kaç lot dağıtılacak, ne zaman işlem görecek? İşte 20-25 Mayıs 2024 halka arz takviminin detayları...

15:16 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Halka arz
Halka arz

Sermaya Piyasası Kurulu, şirketlerin halka arzını onaylıyor ve bir bir halka arzlar açıklanıyor. Yatırım yapacaklar 'bu haftanın halka arzlarını' takip ediyor. Yeni halka arz var mı?

Bu hafta 2 yeni şifket halka arz onayı aldı

Onur Yüksek Teknoloji ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz olacak.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Onur Yüksek Teknoloji şirketinin halka arz tarihleri 22-23 Mayıs olarak açıklandı. Şirket 49,50 TL'ye eşit dağıtımla toplam 19,730,000 lot ile halka arz oluyor. Şirketin halka arz büyüklüğü 976 milyon TL, halka arz açıklığı ise yüzde 31,40 şeklinde. Onur Yüksel şirketinin halka arzı katılım endeksine uygundur. Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 49,50 TL

Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım **

Aracı Kurum: Global Menkul Değerler A.Ş.

Pazar: Yıldız Pazar

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANZLEME SAN. A.Ş. HALKA ARZ BİLGİLERİ

Özyaşar şirketinin halka arz tarihleri henüz açıklanmadı. Şirket, 28 TL'ye eşit dağıtımla 26 milyon lot artı 5 milyon 200 lot pay dağıtacak. Şirketin halka arz açıklığı yüzde 24,24 iken halka arz büyüklüğü ise 873 milyon TL'dir.

Halka Arz Fiyatı/Aralığı: 28,00 TL

Dağıtım Yöntem: Eşit Dağıtım **

Pay: 26,000,000 Lot

Ek Pay: 5,200,000 Lot

Aracı Kurum: QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



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