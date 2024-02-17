Hasta olmaktan korkanlara Canan Karatay'dan önemli uyarılar: Ağrı ilaçları kaygıyı artırıyor, sakın maske takmayın!

Halk arasında “hastalık hastalığı” olarak bilinen hipokondriyazisin en büyük problemi bitmek tükenmek bilmeyen bedensel şikayetlerdir.Kişi baş ağrısı ,sırt ağrısı, çarpıntı, terleme, öksürük, şişkinlik, adet dönemlerinde sancı, kabızlık gibi belirtileri ciddi algılayarak önemli bir hastalığın belirtisi olduğuna inanır. Sık sık nabız kontrol ederek, tansiyon ölçtürür. Yeterli düzeyde tıbbi tetkikler ve muayenenin yapılmasına rağmen, hastalıkla ilgili kaygılar ve inanışlar devam eder. Tıbbi değerlendirmeler kişiyi tatmin etmez. Canan Karatay hastalık kaygısı taşıyanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Canan Karatay'dan hastalık kaygısı taşıyanlara tavsiye

Kişide herhangi bir hastalık olmadan bunu kaygı haline getirmek tehlikelidir. Son senelerde pandemi sebebiyle insanlara hastalık kaygısı yüklendi. Kaygı çok tehlikelidir o yüzden kendimize hakim olmalıyız. Hiç bir kronik hastalık genetik değildir. Bu hastalık "Annemde de var, babamda da var" bende de olur mu demek doğru değil.

İnsan vücudu sağlıklı kalmak için yaratılmıştır. İnsan vücudu sağlıklı kalabilmek için her türlü silahla mücadele edebilmek için var edilmiştir. Senede bir sigorta yapılması size hastalık teşhisi koydurmak ve kendilerine bağlamak içindir, size kaygı vermek içindir. Annesinde kanser olanın lendisi kanser olmaz, yok böyle birşey.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek görevimiz

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek bizim görevimizdir. Hekimlerin de görevidir. Kaygı ve panik en büyük pandemidir. Kış aylarında hapşırmak, burun akması normaldir, hemen acillere koşmak doğru değil.

Ağrı ilaçları kaygıyı artırır

Ağrı ilaçları bağırsaklardaki doğal fülorayı bozar ve beyne adrenalin gitmediği için kaygı ortaya çıkar.

Sakın maske takmayın

Maskelerin hiçbir işe yaramadığı ile ilgili çok çalışma var. Amerika'da CDC'de yapılan yeni bir çalışmaya göre maskenin insanları korumadığı zaten biliniyormuş. Maskelerde bulunan titanyum dioksit kanserojen madde akciğer kanseri yapıyor. Ayrıca maskede soluduğumuz havayı tekrar geri alınca vücuda oksijen girmez. İnsanları korkutarak bu hale getirdiler.

Hastalık hastası olmayacağız. İnsan bedenine fırsat sağladığımız zaman vücut kendini yeniler. Sakın panik yapmayın, kaygı yapmayın. Kaygı yaptıkça stres atar, stres de hastalıkları getirir.







