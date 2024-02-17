|
Özgün

Hasta olmaktan korkanlara Canan Karatay'dan önemli uyarılar: Ağrı ilaçları kaygıyı artırıyor, sakın maske takmayın!

Halk arasında daha çok hastalık hastalığı olarak bilinen hipokondriyazis, “zihin-vücut” ilişkisinin bozulma halidir. Bazı insanların sağlıkları konusunda endişe etmesi normaldir. Ancak bu hastalığa sahip olan kişiler, hem hasta bireylerden hem de ciddi şekilde hasta olmaktan korkar ve endişelenirler. Canan Karatay'a göre hasta olmaktan dolayı kaygı duymak insan sağlığını çürütüyor. Peki, bununla nasıl başa çıkılır? İşte Prof. Dr. Canan Karatay'dan hastalıktan korkanlar için önemli tavsiyeler...

14:51 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Canan Karatay
Canan Karatay

Halk arasında “hastalık hastalığı” olarak bilinen hipokondriyazisin en büyük problemi bitmek tükenmek bilmeyen bedensel şikayetlerdir.Kişi baş ağrısı ,sırt ağrısı, çarpıntı, terleme, öksürük, şişkinlik, adet dönemlerinde sancı, kabızlık gibi belirtileri ciddi algılayarak önemli bir hastalığın belirtisi olduğuna inanır. Sık sık nabız kontrol ederek, tansiyon ölçtürür. Yeterli düzeyde tıbbi tetkikler ve muayenenin yapılmasına rağmen, hastalıkla ilgili kaygılar ve inanışlar devam eder. Tıbbi değerlendirmeler kişiyi tatmin etmez. Canan Karatay hastalık kaygısı taşıyanlara önemli tavsiyelerde bulundu.

Canan Karatay'dan hastalık kaygısı taşıyanlara tavsiye

Kişide herhangi bir hastalık olmadan bunu kaygı haline getirmek tehlikelidir. Son senelerde pandemi sebebiyle insanlara hastalık kaygısı yüklendi. Kaygı çok tehlikelidir o yüzden kendimize hakim olmalıyız. Hiç bir kronik hastalık genetik değildir. Bu hastalık "Annemde de var, babamda da var" bende de olur mu demek doğru değil.

İnsan vücudu sağlıklı kalmak için yaratılmıştır. İnsan vücudu sağlıklı kalabilmek için her türlü silahla mücadele edebilmek için var edilmiştir. Senede bir sigorta yapılması size hastalık teşhisi koydurmak ve kendilerine bağlamak içindir, size kaygı vermek içindir. Annesinde kanser olanın lendisi kanser olmaz, yok böyle birşey.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek görevimiz

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek bizim görevimizdir. Hekimlerin de görevidir. Kaygı ve panik en büyük pandemidir. Kış aylarında hapşırmak, burun akması normaldir, hemen acillere koşmak doğru değil.

Ağrı ilaçları kaygıyı artırır

Ağrı ilaçları bağırsaklardaki doğal fülorayı bozar ve beyne adrenalin gitmediği için kaygı ortaya çıkar.

Sakın maske takmayın

Maskelerin hiçbir işe yaramadığı ile ilgili çok çalışma var. Amerika'da CDC'de yapılan yeni bir çalışmaya göre maskenin insanları korumadığı zaten biliniyormuş. Maskelerde bulunan titanyum dioksit kanserojen madde akciğer kanseri yapıyor. Ayrıca maskede soluduğumuz havayı tekrar geri alınca vücuda oksijen girmez. İnsanları korkutarak bu hale getirdiler.

Hastalık hastası olmayacağız. İnsan bedenine fırsat sağladığımız zaman vücut kendini yeniler. Sakın panik yapmayın, kaygı yapmayın. Kaygı yaptıkça stres atar, stres de hastalıkları getirir.



#canan karatay
#kaygı
#panik
#hastalık kaygısı
#hastalık hastalığı
#pandemi
#maske
18 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hasta olmaktan korkanlara Canan Karatay'dan önemli uyarılar: Ağrı ilaçları kaygıyı artırıyor, sakın maske takmayın!