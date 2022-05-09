​Hastanelerde maske yasağı kalktı mı? Son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastanelerde maske yasağının kalkıp kalmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada ‘Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' dedi. İşte haberin detayları...
Hastanelerde maske yasağı kalktı mı?
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' dedi.
Koronavirüs vaka sayısı: Sok dakika
Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verine göre son 24 saatte 98 bin 758 test yapılırken bin 480 Vaka belirlendi. Koronavirüsten 9 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 526 oldu.