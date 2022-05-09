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Hastanelerde maske yasağı kalktı mı? Son dakika

Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi hastanelerde maske yasağının devam edip etmediğine yönelik. Açık ortamlarda maske yasağının kalkmasıyla birlikte hastanelerde de yasağın kalkıp kalkmadığı merak konusu haline geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan maske yasağı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maskenin kaldırıldığı yerler hakkında detaylı bilgi verdi. Peki, hastanelerde maske yasağı kalktı mı? Bütün detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hastanelerde maske yasağı kalktı mı? Son dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hastanelerde maske yasağının kalkıp kalmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada ‘Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' dedi. İşte haberin detayları...

Hastanelerde maske yasağı kalktı mı?

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Maske zorunluluğu toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir.' dedi.

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