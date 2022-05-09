​Hastanelerde maske yasağı kalktı mı? Son dakika

Dünya

Rusya'nın askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümü "hava şartlarından" dolayı iptal edildi

Rusya'da Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü sebebiyle başkent Moskova'daki Kızıl Meydan'da askerî geçit töreni düzenlendi. Törende yapacağı konuşma, tüm dünya tarafından merak edilen Rus lider Vladimir Putin, Batı'ya mesajlar gönderdi. Kızıl Meydan'daki törenlerde en az Putin'in konuşması kadar öne çıkan bir diğer konu ise askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümünün iptal edilmesi oldu. Onlarca helikopter ve uçağın yapacağı gösteri, olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi. Ancak törenler esnasında uçuşları engelleyebilecek bir hava muhalefetinin bulunmadığı görüldü.