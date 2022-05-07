Koronavirüs Türkiyenin 7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 7 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 102 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 1661 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin 7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Buna göre, son 24 saatte 102 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 1661 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1843 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 540 bin 208 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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