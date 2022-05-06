Koronavirüs Bakanlıktan yeni karar PCR zorunluluğu kaldırıldı
TÜRKİYE

Bakanlıktan yeni karar: PCR zorunluluğu kaldırıldı

Salgın sürecine ilişkin bir kural daha kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Son dakika: Ameliyat öncesi PCR testi zorunlu mu? PCR testi nerelerde zorunlu?
Arşiv

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu. Karar 26 Nisan'da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındı.

BAKANLIK RESMİ YAZIYLA BİLDİRDİ

NTV'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi. Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

EK ÜCRETLER KALDIRILMIŞTI

Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki koronavirüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Covid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.

Eşi benzeri yok

Eşi benzeri yok

Bilim dünyasını hayrete düşürmesinin bir nedeni var.
Her satırı korkunç

Her satırı korkunç

Zeynep'in dedesi gözyaşları içinde anlattı: Zevk için yaptı.
Bakanlıktan yeni karar

Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Küçük kız bir aydır demire bağlıydı: Nedeni polisi hayrete düşürdü.

​Tuzla tersanesinde gemide patlama.

​Küpe, yüzük ve 4 bilezikten sonrası yasak.

​Günde sekiz ton toplayıp tüccarlara satıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.