Koronavirüs Koronavirüs salgını sonrası çocuklarda obezite artışı
TÜRKİYE

Koronavirüs salgını sonrası çocuklarda obezite artışı

Kovid-19 salgınının ilk altı ayında çocuklarda ve ergenlerde obeziteye yakalananların sayısının hızla arttığı bildirildi. Uzmanlar, yaklaşık 5 gençten birinin salgın sırasında en az 5 kilogram aldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Koronavirüs salgını sonrası çocuklarda obezite artışı
Foto/arşiv

EurekAlert'in haberine göre, ABD'nin Ohio eyaletindeki Nationwide Çocuk Hastanesinden araştırmacılar, Kovid-19 salgınının ilk 3-6 ayı arasında, çocuk ve ergenlerdeki kilo alımını inceleyen bir çalışma yürüttü.

Bilim insanları, salgın öncesinde (1 Ocak - 30 Mart 2020) ve salgının ilk dönemlerinde (1 Haziran - 30 Eylül 2020) en az bir kez kilo ve boy kaydı yaptırmış, 2-17 yaş arası 4 bin 509 çocuk ve ergenin verilerini inceledi.

Çalışmada, salgın öncesinde yüzde 38 olan obezite görülen çocuk oranının, salgın sonrası yüzde 45'e yükseldiği tespit edildi.

Uzmanlar, yaklaşık 5 gençten birinin salgın sırasında en az 5 kilogram aldığını açıkladı.

Araştırmanın baş yazarı Ihuoma Eneli, Kovid-19 nedeniyle okullarda yüz yüze eğitimin sonlanması, uyku bozuklukları, egzersiz eksikliği, artan ekran süresi, kaygı ve stresin kilo almaya yol açtığını ifade etti.

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