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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Vatandaşların son zamanlarda en çok merak ettiği ve araştırdığı konulardan bir tanesi 2022'de en düşük maaşın ne kadar olacağı oldu. 2022 Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı. Yüzde 66 oranında gerçekleşen emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Peki, 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı ile ilgili bütün detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 Emekli maaşı son dakika
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2022 Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıklamıştı. Yüzde 66 oranında gerçekleşen emeklilerin yüzünü güldürmüştü. Geçtiğimiz günlerde ise Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Peki, 2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en düşük emekli maaşı ile ilgili bütün detaylar...

En düşük (2022) emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk ekranlarında kulis bilgileri değerlendirdi. Kaya emekli taban aylığının 2500 liranın üzerine çıkmasını beklendiğini ve muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Kaya, Bakan Bilgin'in en düşük emekli maaşını duyurmuş olacağını ve Temmuz ayında da açıklanan rakamın hesaplara geçeceğini söyledi.

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