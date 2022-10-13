Özgün Meteoroloji İstanbulu saat vererek uyardı İşte 13 Ekim hava durumu tahminleri
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Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı: İşte 13 Ekim hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu haritasına göre hafta sonu kuvvetli yağış bekleniyor. Son dakika hava durumu tahminlerine göre Meteoroloji İstanbul'u saat vererek uyardı. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Düzce, Ordu, Sivas ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
Meteoroloji hava durumu

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinde aralıklı sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneyi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Ege'de sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu
Meteoroloji hava durumu

Sağanak yağış nerede var?

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Bolu, Düzce, Ordu, Sivas ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı düşecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara hava durumu

  • Ankara: Parçalı bulutlu 20

İstanbul hava durumu

  • İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif sağanak yağışlı 22

İzmir hava durumu

  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana hava durumu

  • Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya hava durumu

  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun hava durumu

  • Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Trabzon hava durumu

  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Erzurum hava durumu

  • Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır hava durumu

  • Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Gaziantep hava durumu

  • Gaziantep 15°C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Siirt hava durumu

  • Siirt 19°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Şanlıurfa hava durumu

  • Şanlıurfa 19°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Bolu hava durumu

  • Bolu 8°C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Düzce hava durumu

  • Düzce 12°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Kastamonu hava durumu

  • Kastamonu 7°C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Sinop hava durumu

  • Sinop 17°C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Eskişehir hava durumu

  • Eskişehir 10°C, 18°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri bu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Konya hava durumu

Konya 11°C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

Sivas hava durumu

  • Sivas 8°C, 20°C Parçalı, yer yer çok bulutlu

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