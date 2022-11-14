Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı: Yeni hafta için sağanak uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava nasıl olacak?
MARMARA: Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 9°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
🗓14 Kasım 2022 (Pazartesi)
🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/9WFDa5SxIJ
🗓14 Kasım 2022 (Pazartesi)
EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 15°C
Az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 2°C, 19°C
Az bulutlu
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 2°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 15°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 3°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı Yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
ELAZIĞ 2°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -6°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık