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Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu yayımladı: Yeni hafta için sağanak uyarısı var

Meteoroloji son dakika güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri için yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı, hava açık mı kapalı mı? İşte 14 Kasım 2022 il il hava durumu tahminleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hava nasıl olacak İstanbul, Ankara, İzmir bugün yağmur var mı, hava açık mı kapalı mı? 14 Kasım 2022 il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava nasıl olacak?

MARMARA: Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 17°C

Parçalı az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 17°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 17°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı az bulutlu

EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 15°C

Az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 21°C

Az bulutlu

İZMİR 9°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 2°C, 19°C

Az bulutlu

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 2°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 15°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri bu gece ve bugün (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı Yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

ELAZIĞ 2°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -6°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 10°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 14-20 Kasım tarihleri arası hava tahminleri
Meteoroloji 14-20 Kasım tarihleri arası hava tahminleri

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