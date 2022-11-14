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Taksim'deki terör saldırısında vefat edenlerin kimlikleri belli oldu

İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi vefat etti, 81 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı" dedi. Patlamada vefat edenlerin kimlikleri de açıklandı. İşte Taksim'deki terör saldırısında ölenlerin kimlikleri ve memleketleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstiklal Caddesi patlaması hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı mı? Taksim’de vefat edenler nereli, memleketleri neresi?
İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri

İstanbul’un en kalabalık semtlerinden biri olan Taksim İstiklal Cadde’sinde dün saat 16:20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırı; 6 kişiyi hayattan koparırken, 2’si ağır 81 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda yaralananları ziyaret için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne geldi. Oktay ile Soylu yaralıların durumu hakkında hastane yönetiminden bilgi aldı.

Taksim'deki terör saldırısında ölenlerin kimler, memleketleri neresi?

Bakan Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini şöyle açıkladı:

  • Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve kızı Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu, Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu, Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu, Adem Topkara Gümüşhane 1982 ve eşi Mukaddes Topkara Rize 1985 doğumlu.

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Patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

Patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ne bombayı bırakan kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını belirtti.

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