Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Adana hava durum nasıl olacak, sıcaklık kaç derece?