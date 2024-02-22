Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Adana hava durum nasıl olacak, sıcaklık kaç derece?
HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR NEREYE YAĞACAK?
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
SICAKLAR ARTACAK MI, HAVA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve yeni haftada Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi hariç yurdun kalan tüm kesimlerinde hava sıcaklıklarının 4 ila 10 derece artması bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU NASIL OLACAK, SICAKLAR KAÇ DERECE OLACAK?
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Adana hava durum Meteoroloji tarafından açıklandı.
Önümüzdeki 5 günlük süreçte hava sıcaklıklarının, Ankara'da 16, İstanbul'da 17, Antalya'da 21, İzmir'de 20, Samsun'da 14 Diyarbakır'da 15, Adana'da 23 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.