Ardahan'da gece geç saatlerde başlayan sis etkisini uzun süre gösterdi

Taşdemir Çolak, soğukları halen daha devam ettiğini söyleyerek, "Zemheri bitiyor, gücüğe başlıyoruz. Soğuklar halen devam ediyor. Buna rağmen bugün hava iyi. Bulunduğumuz coğrafyanın şartları böyle. Yapacak bir şey yok" dedi.