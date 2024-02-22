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Ardahan'da gece geç saatlerde başlayan sis etkisini uzun süre gösterdi

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında11 dereceye kadar düştüğü kentte, sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler araçlarının farlarını yakarak seyretti.

10:11 - 22/02/2024 Perşembe
IHA
Ardahan'da gece geç saatlerde başlayan sis etkisini uzun süre gösterdi
Ardahan'da gece geç saatlerde başlayan sis etkisini uzun süre gösterdi

Ardahan'da etkili olan sis ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında11 dereceye kadar düştüğü kentte, sabah saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan ve zor anlar yaşayan sürücüler araçlarının farlarını yakarak seyretti.

Taşdemir Çolak, soğukları halen daha devam ettiğini söyleyerek, "Zemheri bitiyor, gücüğe başlıyoruz. Soğuklar halen devam ediyor. Buna rağmen bugün hava iyi. Bulunduğumuz coğrafyanın şartları böyle. Yapacak bir şey yok" dedi.



#Ardahan
#metoroloji
#Hava durumu
1 saat önce
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