1.5 milyon yaşlı yalnız

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranımızın 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3 ve 2060 yılında yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor. 2023 yılı itibariyle Türkiye’de bulunan 26 milyondan fazla hanenin 6 milyon 458 bin 465’inde en az bir yaşlımızın yaşadığı tespit edildi. Diğer bir ifadeyle, her 4 haneden 1’inde en az bir yaşlı bulunuyor.

Yaşlıların yüzde 64,1’i mutlu olduğunu dile getirirken, yüzde 82’si ise “sağlıklı” olmayı mutluluk sebebi, yüzde 64,4’ü ise kendilerini en çok mutlu eden şeyin “aileleri” olduğunu belirtmiştir. Araştırmamız, yaşlılarımızın en önemli mutluluk kaynağının aile olduğunu gösteriyor. Bu da bize, ailenin her yaşta ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatıyor. Yaşlıların yüzde 64,4’ü torunları ile her gün ilgileniyor. Bu veri, aile bağlarının gücünü koruduğunu ve kuşaklar arası aktarımın sürdüğünü göstermesi açısından son derece kıymetli. Yaşlıların yüzde 40,6’sı komşularıyla her gün görüşüyor.