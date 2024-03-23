1.5 milyon yaşlı yalnız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 50 yaş ve üzeri en az bir kişinin bulunduğu 22 bin 640 hanede yapılan ‘Türkiye Yaşlı Profili’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Dünya nüfusunun hızla yaşlandığına dikkat çeken Bakan Göktaş, “Her ne kadar diğer ülkelere kıyasla ülkemiz genç nüfus bakımından zengin bir ülke olsa da Türkiye’nin nüfusu da yaşlanıyor” dedi. Göktaş, “Son 5 yılda yaşlı nüfusu yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018 yılında yüzde 8,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 10,2’ye yükseldi” bilgisini verdi. Bakan Göktaş, araştırma sonuçlarına ilişkin şunları paylaştı:

4 HANEDEN BİRİNDE YAŞLI VAR

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranımızın 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3 ve 2060 yılında yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor. 2023 yılı itibariyle Türkiye’de bulunan 26 milyondan fazla hanenin 6 milyon 458 bin 465’inde en az bir yaşlımızın yaşadığı tespit edildi. Diğer bir ifadeyle, her 4 haneden 1’inde en az bir yaşlı bulunuyor.

TEKNOLOJİYİ YAKALADILAR

Trkiye’de 1 milyon 669 bin 270 yaşlı tek başına yaşıyor. Yalnız yaşayan yaşlıların yüzde 74,4’ünü kadınlar oluşturuyor. Bu bulgu, yalnız yaşayan yaşlı kadınların ekonomik ve sosyal refahı için politikalar geliştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Yaşlıların yüzde 86,6’sı evde yalnızken kendini güvende hissettiğini belirtiyor. Araştırma sonuçlarına göre internet kullanan yaşlıların sayısı artıyor. 2018 yılına baktığımız zaman internet kullanan yaşlıların oranı yüzde 17 iken, bu oranın 2023 yılında yüzde 40,7’ye yükseldiğini görüyoruz.

EVDE DEVLET ŞEFKATİ

Yaşlıların yüzde 51,9’u ileri yaş dönemlerinde evinde bakım hizmeti almayı ya da gündüzlü bakım hizmeti alarak evinde kalmayı tercih ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca yaşlıların yüzde 16,4’ünün evde bakım desteğine ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir.

AİLE MUTLULUK SEBEBİ

Yaşlıların yüzde 64,1’i mutlu olduğunu dile getirirken, yüzde 82’si ise “sağlıklı” olmayı mutluluk sebebi, yüzde 64,4’ü ise kendilerini en çok mutlu eden şeyin “aileleri” olduğunu belirtmiştir. Araştırmamız, yaşlılarımızın en önemli mutluluk kaynağının aile olduğunu gösteriyor. Bu da bize, ailenin her yaşta ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatıyor. Yaşlıların yüzde 64,4’ü torunları ile her gün ilgileniyor. Bu veri, aile bağlarının gücünü koruduğunu ve kuşaklar arası aktarımın sürdüğünü göstermesi açısından son derece kıymetli. Yaşlıların yüzde 40,6’sı komşularıyla her gün görüşüyor.

SİYASAL KATILIM YÜKSEK

Son seçimlerde yaşlılarımızın oy kullanma oranı yüzde 91,3’tür. Bu bulgu da bize, yaşlılarımızın siyasi hayata fikirleriyle katılmak istediklerini gösteriyor. Siyasi hayata bu denli katılım gösteren yaşlılarımız yüzde 81,9 oranıyla da toplumun yaşlıların deneyimlerinden faydalanması gerektiğini düşünüyor.

En yüksek oran Balıkesir'de

Araştırma 1 milyon 669 bin 270 yaşlının tek başına yaşadığını da ortaya koydu. Bu sayının dörtte üçünü tek başına yaşayan yaşlı kadınlar oluşturdu. Tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il, yüzde 34,4 ile Balıkesir olurken bu ili yüzde 34,3 ile Burdur, yüzde 34 ile Çanakkale izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 7,8 ile Hakkari, yüzde 13,5 ile Batman ve yüzde 14,9 ile Van olarak sıralandı. 65 yaş ve üzeri yaşlıların yüzde 35,8'inin eşiyle, yüzde 17'sinin oğlu, gelini, kızı, damadı ve torunlarıyla, yüzde 13,1'inin eşi ve çocuklarıyla, yüzde 13,6'sının diğerleriyle ve yüzde 20,4'ünün yalnız yaşadığı görüldü. Yaşlı nüfus medeni durumlarına göre incelendiğinde ise eşi ölmüş yaşlı kadınların oranı, eşi ölmüş erkeklerin oranının 4 katı oldu.







