15 Temmuz şehitleri için 20 gün pedal çevirdi

Belçika'da yaşayan Kayserili Mustafa Öz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların anısına kilometrelerce pedal çevirerek Kayseri'ye bisikletle geldi.

Belçika'nın Anvers şehrinden bisikletiyle yola çıkan 59 yaşındaki Öz, 20 gün pedal çevirerek yaklaşık 3 bin kilometre yol katetti. 5 ülke ve yaklaşık 50 şehri bisikletiyle geçen Öz, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, İtalya’yı karadan geçtikten sonra gemi ile Yunanistan’a indi ve buradan Türkiye’ye geldi.

Bisiklet yolculuğunu anlatan Öz, etkinliğini 15 Temmuz şehitlerine armağan ettiğini söyledi.

Çocukluktan beri bisiklet tutkusu olduğunu belirten Öz, "Sürekli bisiklet kullanıyordum ama böylesine uzun bir yolculuğa daha önce hiç çıkmamıştım." diye konuştu.

Yurt dışında yaşıyor olsa da Türkiye'deki 15 Temmuz hain darbe girişiminin kendisinde de büyük iz bıraktığını vurgulayan Öz, şunları kaydetti:

"Ülkemize, vatandaşlarımıza, devletimize ve şehitlerimize sevgimizi nasıl gösterebiliriz diye yıllardır uğraşıyoruz. Ben de 15 Temmuz şehitlerimiz için bisikletle Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Ailemle görüştüm. Onlar ilk başta çok karşı çıktı. Yaşımdan dolayı biraz tereddüt ettiler. Yollarda başıma bir şey geleceğinden korktular. Onları ikna edip yola çıktım. Ailem beni Belçika'dan arkamdan su dökerek uğurladı. 20 gündür yoldayım. Birçok zorlukla karşılaştım ama bitişinde şehitlerimize armağan edeceğimi düşündüğüm içim zorluklar beni yolumdan çevirmedi."

Yolculuğun genelde keyifli geçtiğini anlatan Öz, "Yolculuk esnasında iyi anılarım da oldu kötü anılarım da oldu. Zorlandığım anlar da oldu ama bitirince şöyle bir arkama bakınca bir rüya gibi gelip geçti. Kötü anılarımdan birini Selanik'te yaşadım. Orada bir köpek sürüsü saldırısına uğradım. Canımı zor kurtardım. Kahramankazan'da da tekerim patladı." ifadelerini kullandı.

Eşini Belçika'dan uğurladıktan sonra uçakla geldiği Kayseri'de karşılayan Kadriye Öz de eşinin yıllar süren bir bisiklet tutkusu olduğunu söyledi.

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Türkiye'ye bisikletle gitme düşüncesinden bahsedince karşı çıktığını belirten Kadriye Öz, "Biz ilk başta çok karşı çıktık. Dizlerinden rahatsız olmasına rağmen çok kararlıydı. 'Daha fazla geç kalmadan bunu yapmam lazım' dedi. Bir süre sonra mademki bu kadar gitmek istiyor biz de dua etmeye başladık. Yol boyunca sürekli konuştuk. Buna rağmen çok korktum, kaygılandım. Kendisine defalarca söyledim. Bunu göze almak için deli olmak gerekir. Çok şükür sağ salim buraya ulaştı." diye konuştu.