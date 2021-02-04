Hayat 155i arayıp akülü araba istemişti Küçük Mehmete büyük sürpriz
AKTÜEL

155'i arayıp akülü araba istemişti: Küçük Mehmet'e büyük sürpriz

Siirt'te yaşayan Mehmet Resul Açar, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, kendisi için akülü oyuncak araba istedi. Talebi öğrenen İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'ın talimatıyla akülü arabayı alan ekipler, Açar'ın evine götürerek sürpriz yaptı.

Haber Merkezi DHA
Küçük çocuk akülü arabasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Küçük çocuk akülü arabasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Siirt'te yaşayan Mehmet Resul Açar, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, kendisi için akülü oyuncak araba istediğini söyledi.

Mehmet Resul'un bu isteği, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay'a da iletildi. Kızılay'ın talimatıyla akülü araba alındı.

İzmir'de kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten sürpriz doğum günü
GÜNDEM
İzmir'de kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuğa polisten sürpriz doğum günü

Ekipler, Açar ailesinin yaşadığı eve giderek, Mehmet Resul'e sürpriz yaptı. Akülü aracı gören Mehmet Resul, çok sevinirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

Oyuncağının yüzü silinen çocuğa polislerden jest
GÜNDEM
Oyuncağının yüzü silinen çocuğa polislerden jest

  • Mehmet Resul, daha sonra ailesinin ve ekiplerin kontrolünde sokakta aracı kullandı. Siirt Valiliği'nce bu anlar, sosyal medyadan paylaşıldı.

Polisten evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi
OYNAT 00:45
Polisten evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi
Kahramanmaraş'ta, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan işitme engelli Ali Talha Aksu'ya (10), polisler doğum günü pastasıyla sürpriz yaptı.


Abone Ol Google News
İki bin kişi istihdam edilecek

İki bin kişi istihdam edilecek

​Çinli akıllı telefon üreticisi Türkiye'de üretime başlıyor.
Kar üç metreye yaklaştı

Kar üç metreye yaklaştı

​Ovacık ilçesinde yağan yoğun kar, adeta evleri içine aldı.
Twitter Boğaziçi provokasyonuna karışanları deşifre edeceğini açıklayan Erciş’in hesabını kapattı

​İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan 'Boğaziçi' açıklaması.

​Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına sert tepki.
400 tonluk altın keşfi

400 tonluk altın keşfi

Bakan Dönmez müjdeli haberi duyurdu tarih verdi.

​FETÖ'cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen tuğgeneral oldu.
Boğaziçi soruşturması

Boğaziçi soruşturması

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi.
Halk TV'den tehlikeli provokasyon

Halk TV'den tehlikeli provokasyon

​Polisi hedef göstererek 'Sokağa inin' çağrısı yaptılar.
Hareket sürekli var<br>yıkıcı deprem yok

Hareket sürekli var
yıkıcı deprem yok

​Fay hattında büyük yarık ve çukurlar oluştu, GPS'le izlendi.
iPhone'ların şarjı daha uzun gidecek

iPhone'ların şarjı daha uzun gidecek

​Yeni güncelleme arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatıyor.
Bilmiyordum<br>benim suçum değil

Bilmiyordum
benim suçum değil

​Rum lider Anastasiadis'in 'Altın Pasaport' nedeniyle başı dertte.
İstanbul Valiliği<br>duyurdu

İstanbul Valiliği
duyurdu

Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı 3 kişi ise aranıyor.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Yusuf Yazıcı attı, Lille farka gitti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.