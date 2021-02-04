155'i arayıp akülü araba istemişti: Küçük Mehmet'e büyük sürpriz

Silva 2'nci yaşını doğum günü pastası yiyerek kutladı

İstanbul Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde 380 gram ağırlığında prematüre olarak doğan ve yapılan müdahaleler sonrası hayata tutunan bozayı Silva 2. yaşını pasta yiyerek kutladı. Silva'yı doğum gününde yalnız bırakmayan çok sayıda vatandaş çocukları ile birlikte hayvanat bahçesinde bir araya geldi.