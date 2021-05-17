Hayat 17 gündür satmayı beklediği otomobile kuş yuva yaptı Yavrular çıkana kadar satmayacak
AKTÜEL

17 gündür satmayı beklediği otomobile kuş yuva yaptı: Yavrular çıkana kadar satmayacak

Iğdır'da araç kiralama şirketinin, 17 günlük tam kapanmada havalimanında beklettiği otomobilin motor bölümüne bir kuşun yuva yaptığı anlaşıldı. Şirket sahibi Muhsin Yıldırım (46), yavrular yumurtadan çıkarak, büyüyüp, yuvayı terk edene kadar aracı kiraya vermeme kararı aldı.

Haber Merkezi DHA
17 gündür satmayı beklediği otomobile kuş yuva yaptı: Yavrular çıkana kadar satmayacak
Otomobil sahibi Şevket Yıldırım

Kontrollü normalleşmeye girilmesi ile 17 günlük tam kapanmada havalimanında beklettiği araçlara bakım yaptıran Muhsin Yıldırım, otomobillerden birinin motor bölümünde kuşların yuva yaptığı ve içinde iki yumurta olduğunu öğrendi. Otomobilin yanına giden Yıldırım, gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

Anne kuşun yuvasına gelmesi için otomobili havalimanında durduğu yere bırakılmasını isteyen Muhsin Yıldırım, "Tam kapanma nedeniyle otomobilleri kent merkezi ve hava limanında bekletiyorduk. Kontrollü normalleşme ile birlikte araçları yıkatıp, bakım ve onarım yaptırdık. Araçlardan birinin kaportasını açan görevli motor kısmında kuşun yuva yaptığı ve içerisinde de iki yumurta olduğunu görünce bize haber verdi. Gelip baktığımda çok şaşırdım. İlk kez böyle bir şeye tanıklık ediyorum. Çalışanlara aracı aldıkları yere götürüp bırakmalarını istedim. İnşallah anne kuş yuvasına geri döner. Yavrular yumurtadan çıkıp, büyüyene kadar aracı kiraya vermeyeceğiz" diye konuştu.

Kuşlar oturma odasının avizesine yuva yaptı
HAYAT
Kuşlar oturma odasının avizesine yuva yaptı

Toprak yığınına yüzlerce kuş yuva yaptı
FOTOĞRAF 21
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Van'ın Gedikbulak Mahallesi'nde yol kenarında bulunan ve köylülerin evlerinin damlarına sermek üzere kullandıkları toprak yığınlarına yüzlerce kuş yuva yaptı.
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Kuşlar yuvalarına yem taşıyarak yavrularını da beslemeye çalıştı.
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Toprak yığınına yüzlerce kuş yuva yaptı
Van'ın Gedikbulak Mahallesi'nde yol kenarında bulunan ve köylülerin evlerinin damlarına sermek üzere kullandıkları toprak yığınlarına yüzlerce kuş yuva yaptı. Kuşlar yuvalarına yem taşıyarak yavrularını da beslemeye çalıştı.

Video: Kuşlar oturma odasının avizesine yuva yaptı


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