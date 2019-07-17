Hayat Kuşlar oturma odasının avizesine yuva yaptı
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Kuşlar oturma odasının avizesine yuva yaptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturan Mengin ailesinin oturma odalarında bulunan, avizenin içine kuşlar yuva yaptı. Yaklaşık bir ay önce oturma odasının penceresinden içeri giren kuşlar, 3 gün içerisinde avizenin içine yuva yapmayı başardı. Dışarıda bulduğu küçük dal parçalarını avizenin içine taşıyarak yuvasını yapan kuşlar, yuvayı yaptıktan sonra yumurtlayıp kuluçkaya yattı. Bir ay zarfında dünyaya 2 yavru kuş geldi. Kuşlar hala avizenin içerisinde yaşıyor.

Haber Merkezi IHA
Oturma odasında bulunan avizeye yuva yapıp yavrularına bakan kuş.
Oturma odasında bulunan avizeye yuva yapıp yavrularına bakan kuş.
Oturma odasında bulunan avizeye yuva yapıp yavrularına bakan kuş.
Oturma odasında bulunan avizeye yuva yapıp yavrularına bakan kuş.

Mengin ailesi her ne kadar kuşlara yem ve su vermek istese de, kuşlar bunu kabul etmiyor. Sürekli odada bulunan camdan dışarıya uçarak, yavrularına yiyecek bulup geri geliyor.

Sağanak yağmurlu günlerde bile odanın camını açık bıraktıklarını söyleyen Mengin ailesi, avizenin diğer ışıkları kuşları rahatsız etmesin diye odayı aydınlatan lambanın etrafını karton koydu. Bu sayede kuşların ışıktan rahatsız olması engellendi.

Avizenin içinde yavrularına bakan kuşu Mengin ailesi rahatsız etmemeye çalışıyor.

Ellerinden geldiğince baktılar

Kuşları oturma odalarında misafir etmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Rıza Mengin, ’’Kuşlar buraya bir ay önce geldiler. Birkaç günde yuva yaptılar. Daha sonra yumurtladılar ve kuluçka dönemi başladı. Biz de onları burada rahatsız etmemeye çalıştık. Onlara elimizden geldiğince iyi bakmaya çalıştık. Pek bir rahatsızlıkları yok zaten. Kendileri odaya camdan girip çıkıyor. Biz onlara yem ve su bıraktık, ancak dışarıdan bulmayı tercih ettiler. Burada bıraktığımız yemi ve suyu almadılar. Burayı kuluçka olarak, yatak olarak kullandılar’’ dedi.

Mengin ailesi

Kuşları rahatsız etmemeye çalışıyorlar

Odayı aydınlatan lambanın etrafına karton parçası koyan Mengin, ’’Bu odaya akşamları girdiğimizde ışığı yakıyoruz. Işığı yaktığımız zaman avizenin diğer tarafındaki lamba kuşları rahatsız etmesin diye arkasına karton koyduk. Bu sayede ışık kuşları rahatsız etmiyor’’ şeklinde konuştu.

Sözlerine yavruların sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü ekleyen Mengin, ’’Yavrularımız sağlıklı bir şekilde doğdu ve büyüyor. Muhtemelen yavrular büyüyüp uçmaya başlayınca bize artık onlarla vedalaşmak kalacak gibi duruyor’’ dedi.

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