"Sihirli notaları" ustalarından öğreniyorlar

İsrail, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarında öğrencilere pratik ve teorik viyolonsel eğitimi veriyor.

TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü, Balkan Senfoni Orkestrası Şefi-Genel Sanat Yönetmeni ve Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez uygulanan projenin ülkenin tanıtımına da katkıda bulunduğunu söyledi.

Eğitimlere yurt içi ve dışından öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığını belirten Prof. Dr. Zafer, "Öğrencilerimiz viyolonselin ustalarından sihirli notalar öğreniyor. Bu eğitimlere ücretsiz katılabiliyorlar. Aynı zamanda yabancı öğrencilerle de kültürel paylaşımlar yapıyor." dedi.

TÜ Devlet Konservatuvarı Yerli Çalgılar Bölümü Viyolonsel Sanat Dalı Öğretim Üyesi Musa Eren İşkodralı da usta isimlerin öğrencilere çellonun inceliklerini öğrettiğini aktardı.

Akdeniz Ağı Projesi'nin dünyanın birçok ülkesinde düzenlendiğini dile getiren İşkodralı, eğitimlerin ardından ustalar ve öğrencilerin Edirne'nin tarihi mekanlarında konser vereceğini bildirdi.

Uluslararası kurs

Koordinatör Yunanistan'daki Lonian Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Jiannis Toulis, projenin uluslararası bir kurs olduğunu ve Akdeniz ülkeleri arasında müzik alanında iş birliği sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

İsrail Jerusalem Üniversitesi Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dan Weinstein de Edirne'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Dedem Bursa doğumlu, annem de İstanbul'da doğmuş. 1969'da İsrail'e dönmüşüz. Edirne'ye ilk gelişim. Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılan Edirne Büyük Sinagogu'nu merak ediyorum. Türkiye'de daha önce hiçbir sinagoga gitmedim. Edirne'dekini görmek hem de öğrencilerimle konser vermek istiyorum" diye konuştu.

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