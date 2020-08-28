Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi Aşure Günü için geri sayım başladı

Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Müslümanlar arasında Aşure ya da Âşûrâ günü olarak bilinir. Bu önemli ayı ibadet ederek en verimli şekilde geçirecek olanlar Aşure Günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki; Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı 10. Günü olan aşure günü hangi gün?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos'ta idrak edilecek.

HAYAT Muharrem ayı ne zaman?

AŞURE GÜNÜN ANLAMI NEDİR?

Kelimenin de Arapça'da on sayısıyla aynı yani "aşr" kökünden geldiği bilinmektedir. Peki İslam öncesinde de önemli bir gün olduğu bilinen aşure gününde neler yaşanmıştır?

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır.

Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur…

Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir.

FOTOĞRAF 9 Çoğumuzun severek yediği aşure pek çok hastalığın da önleyicisi. Zengin malzemelerle yapılan bu faydalı tatlının nelere iyi geldiğini bilmek ister misiniz? İçinde bulunduğumuz sonbahar aylarında sıkça rastlanan gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendiryor ve vücut direncini arttırıyor. Aşurenin faydaları bununla sınırlı değil. İşte aşurenin saymakla bitmeyen diğer faydaları. İçinde fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar bulunur. Fındık, ceviz Q-3 başta olmak üzere demir, kalsiyum, E vitamini ve B grubu vitaminleri içerir. Bu yüzden özellikle kalp hastalıklarına yararlı besin öğeleri içerir. Aşure bol posa içerir. Kuru baklagil, incir, kuru kayısı gibi barsak hareketlerini hızlandıran besinler bulunduğu için kabızlık, hazımsızlık gibi problemlere iyi gelir. Aşure; B2, B1, C, A vitamininin yanı sıra bol miktarda demir, çinko, fosfor, kalsiyum ve sodyum içerir. Nişasta, cilt hastalıklarındaki kaşıntıyı keser ve vücutta oluşan iltihapları gidermede etkilidir. Likopen bakımından zengin bir tatlı olan aşure, bu özelliği sayesinde Prostat ve meme kanserine yakalanma riskini azaltır. Aşurenin bilinmeyen faydaları! Aşurenin bilinmeyen faydaları! Aşurenin bilinmeyen faydaları! BiP'te paylaş

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AŞURE GÜNÜNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Aşure gününde birçok bakliyatın bir araya gelmesiyle oluşan aşure dışında, bu hafta kapsamında oruç da tutulmaktadır.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), "Âşûrâ günü tutulan orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum" buyurmuş, Âşûre gününe, Muharrem'in dokuzuncu veya on birinci gününü de ekleyerek iki gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir.

İslam tarihinde Hz. Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruç, aşure orucudur. Cahiliye Dönemi'nde başta Kureyşliler olmak üzere bazı Arap kabileleri de bu orucu tutmaktaydılar. Hatta Peygamber Efendimizin hicretten önce Mekke'de Aşure orucu tuttuğu gibi hicretten sonra Medine'de de bu orucu tuttuğu rivayet edilmiştir.

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AŞURE GELENEĞİ

Çok eskilerden beri devam etmekte olan Aşure pişirme geleneği Osmanlın döneminden kalma bir gelenektir. Müstehap olarak hükmedilen Aşure orucunun tutulduğu bu günün özelliklerinden biri de bugün tatlı olarak isimlendirilen Aşure aşının pişirilip dağıtılmasıdır.

Aşure pişirme geleneği Osmanlıdan günümüze değin gelmiştir. Osmanlı sarayının öncülük ettiği bu gelenekte devasa kazanlarda günler öncesinden başlayan hazırlıklar eşliğinde aşure pişirilirdi. Hazırlanan aşuredan ilk olarak padişah, harem halkı ve daha sonra da devlet ileri gelenlerine ve imaretlere dağıtılması adetti.

Aşureler Talimhane Meydanı'na sıra sıra dizildikten sonra Matbah-ı Amire imamı dua ederdi. Ardından "âmin" diyen halka parmaklıklı kapılar açılır, her kazanın önünde kuyruklar oluşur ve beraberinde getirdikleri kaplara Aşure doldurulurdu.

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DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ - 2020

20 AĞUSTOS-2020 PERŞEMBE HİCRİ YILBAŞI (MUHARREM 1442 )

29 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ AŞURE GÜNÜ (MUHARREM 1442 )

SAFER 1442 18 EYLÜL-2020 CUMA

R.EVVEL 1442 18 EKİM-2020 PAZAR

R.EVVEL 1442 28 EKİM-2020 ÇARŞAMBA MEVLİD KANDİLİ

FOTOĞRAF 11 Aşure gününde yapılması gereken ibadetleri sizler için hazırladık. İşte aşure gününde yapılması gereken ibadetler… Akrabaları ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönülleri alınır. İlim öğrenilir. Kur'an-ı Kerim okunur ve kaza namazı varsa kılınır. Bol bol istiğfar edilir Sadaka verilir. On Mü'mine selam verilir Gusül abdesti alınır Hasta olan kimse ziyaret edilir. En az bir Mü'mine iftar ettirilir. . Aşure günü nasıl değerlendirilmeli? Aşure gününde yapılacak ibadetler ve edilecek tüm duaları sizin için derledik. Bugün Muharrem ayı içerisinde bulunduğumuz aşure günü. Bu güne özel bazı ibadetler de yer almaktadır. İşte aşure gününde yapılması gereken ibadetler…

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