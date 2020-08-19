Aşure tarifi: Lezzetli, güzel, kolay aşure nasıl yapılır?

Türk mutfağında önemi büyük olan ve Muharrem ayının 10. gününde yapılan aşure tarifini sofralarınıza getiriyoruz. Üzerini de süsleyeceğiniz aşureye ev sakinleri ve komşularınız bayılacak. Tatlı tarifi olan aşure yiyenleri mest edecek. İşte lezzetli kolay aşure tarifi...

HAYAT Muharrem ayı ve aşure

Lezzetli aşure tarifi

Malzemeler:

(25 Kaselik)

500 gram aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut (çiğ 1 su bardağı, haşlanmış 3 su bardağı)

1 su bardağı kuru fasulye (çiğ 1 su bardağı, haşlanmış 3 su bardağı)

200 gram kuru kayısı

200 gram kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su buğdayı haşlamak için

4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için miktar artıp azalabilir)

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker (bana göre tam geliyor ama kontrollü ekleyin, herkesin damak tadı farklı oluyor)

Çeyrek çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp, suyunu aldım)

Üzeri İçin;

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25 gram fındık

25 gram kuş üzümü

100 gram ceviz

1 adet nar

Tarçın

HAYAT Aşure eve bereketiyle gelir

Aşurenin yapılışı:

Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Buğdayı yıkayıp, tencereye alın üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatın. Çıkan suyu süzün. Aynı şekilde tekrar kaynatıp süzün. Sonrasında üzerine 3 litre kadar kaynar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatın. Yumuşayan buğdaya pişmiş nohut, fasulye, küçük doğranmış kayısı, kuru üzüm, yıkanmış pirinç ekleyin ve 15 dk kadar kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek, 15 dk daha kaynatın. Arada gerektikçe sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.Tek tek cam kaselere bölüştürün. Aşure kaselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

HAYAT Bolluk ve bereketin adı: Aşure

Aşurenin beyaz olması için ne yapmalıyız?

Eğer sizde pişireceğiniz aşurenin beyaz olmasını istiyorsanız bir tutam pirinç yada oda sıcaklığında beklemiş süt ekleyebilirsiniz. Eğer aşurenin çok koyu kıvamda olduğunu görürseniz hemen su ilave edebilirsiniz. Tekrar tadına bakıp şeker dengesini ayarlayabilirsiniz.

Peki aşurenin faydaları neler?

Özellikle çocukların güne enerjik başlamasını sağlar. Bol miktarda demir çinko içerir. Bağırsak hareketlerini düzenler. Tamamen bitkisiel olduğu için kalp ve damar sağlığına karşı vücudu korur.