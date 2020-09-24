2020 umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti ve umre ziyaretleri kapatılmıştı. Suudi Arabistan yetkililerinden yapılan açıklamada, 2020 umre ziyaretinin 1 Kasım'dan itibaren yurt içi ile yurt dışından açılacağı duyuruldu. Umre ziyareti ilk olarak Suudi Arabistan için açılacak.

DÜNYA Koronavirüs nedeniyle Umre ziyaretleri durduruldu

ÇOK TEHLİKLEİ DURUMU OLMAYANLAR GİREBİLECEK

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, günde 20 bin kişinin umre ziyaretini gerçekleştirebileceği ve Kabe'deki camilerde de 60 bin kişinin ibadetlerini yapabileceği açıklandı.

Bakanlık, açıklanan kapasitelere göre ve koronavirüse karşı sıkı tedbirleri altında Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi yerli ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından gelenler için açık olacağını bildirdi. Bakanlık ülkeye yalnızca salgın durumu çok tehlikeli olmayan ülkelerden gelenlerin girebileceklerini vurguladı.

DÜNYA Suudi Arabistan, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının devam edeceğini açıkladı

MART AYINDA DURDURULMUŞTU

Suudi Arabistan, 4 Mart 2020 tarihinde koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurmuştu.