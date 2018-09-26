Hayat 250 bin sağlıksız ürün imha edildi
GENEL SAĞLIK

250 bin sağlıksız ürün imha edildi

2018’in ilk 8 ayında 45 bin 824 üründe güvensizlik tespit edilirken özellikle ithal takı, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinin zehir saçtığı ortaya çıktı. 250 binden fazla güvensiz ürün de imha edildi. Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, eskiden ürünlerde 4 kimyasalın incelendiğini yeni dönemde bu sayının 66 olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
İmha edilen 250 bin eşya içinde kırtasiyeden tekstile birçok ürün yer alıyor.
İmha edilen 250 bin eşya içinde kırtasiyeden tekstile birçok ürün yer alıyor.

Türkiye’nin tehlikeli kimyasalları düzenleyen Avrupa Birliği Reach Tüzüğüne tam uyumlu hâle gelmesiyle birlikte yapılan denetimlerde ‘güvensiz’ ürün sayısında artış yaşandı. Hazırlanan rapora göre 2017’de 6 bin 620 olan güvensiz ürün sayısı, 2018’in sadece 8 ayda 7 kat artarak 45 bin 824’e fırladı.

Özellikle yeni kurulan ve yüklü miktarda ithalat yapan firmaların getirdiği imitasyon takı, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinde büyük oranda “güvensizlikler” tespit edildi. Gümrüklerde el konulan söz konusu ürünler imha edilerek yurt içine dağıtılmaları engellendi.

Tekstilden kırtasiyeye binlerce ürün incelendi

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan tekstilden kırtasiyeye ayakkabıdan biberona, deterjandan diş fırçasına dek pek çok ürünü incelediklerini belirterek, “2011 yılındaki düzenlemeyle ağır metaller, azo renklendiriciler, fitalatlar ve alev geciktiriciler denetlenirken 2017 yılında AB’nin tehlikeli kimyasallara düzenleme getiren tüzüğü REACH ile tam uyumlu hale geldik.

Bugün ürünlerde 4 yerine tam 66 tehlikeli kimyasalı inceliyoruz.

2017 yılında toplam 54 firmanın 6 bin 620 ürününde güvensizlik tespit etmişken 2018’in 8 ayında 27 firmada 45 bin 824 ürününde problem olduğunu belirledik. Daha az firma sayısına karşılık güvensiz ürün sayısı 8 ayda 7 kat arttı. Bunun altında özellikle yeni kurulan ancak büyük miktarlarda ürün ithal eden firmaları takibe almamız yatıyor.

Gelen ürünleri incelediğimizde insan sağlığı ve kullanım açısından güvensizlikler belirledik. İncelenen tehlikeli kimyasalların sayısının artması da bu rakamın zirveye çıkmasında bir diğer önemli etken oldu.

REKLAM
Ayrıca 2017’nin tamamında 1 milyon 920 bin adet ürün incelenirken, 2018’in 8 ayında bu miktarın 3,5 milyona çıkması da güvensiz ürün sayısının 7 kata yükselmesinde etkili oldu.

Güvensiz ürünlerde imitasyon takı ilk sırayı aldı. Yerli üretim olan tekstil ve hazırgiyim ürünleri ile ayakkabılarda sorun yaşanmadığını gözlemledik” dedi.

İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş de 2017’deki ithalat denetimlerinde 176 bin 835 ürünün bertaraf edildiğini belirtti, buna karşın 2018’in 8 ayında bu sayının 250 bin 150’ye çıktığına dikkat çekti.

Kırtasiye ürünleri sağlıksız
POLİTİKA
Kırtasiye ürünleri sağlıksız

İşte en sağlıksız içecek
HAYAT
İşte en sağlıksız içecek

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.