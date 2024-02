28 Şubat'ın direnişçi çocukları

28 Şubat sürecinde derse girebilmek için okul önlerinde bekleyen, sık sık sert müdahalelere maruz kalan genç kızları dün gibi hatırlıyoruz. Ebru sanatçısı Esra Coşkun, henüz lise hazırlık sınıfında 28 Şubat’ın sert yaptırımlarıyla burun buruna gelen isimlerden biri. 2001 yılında Kadıköy İmam Hatip Lisesi’nde hazırlık sınıfı öğrencisi iken yalnızca başörtülü olduğu için okula alınmamış. Coşkun, ailesi ve arkadaşlarıyla haftalarca okulun kapısında nöbet tutmuş, eylemlere katılmış. Bu nöbetlerin birinde çevik kuvvetin sert müdahalesi ile bizzat karşılaşmış. Üzerine yürüyen polis Coşkun’un boynunu göğsü ve kolu arasına alarak boğazını sıkmış. Şiddet anından hemen sonra insanların Coşkun’u teselli ettiği an 28 Şubat’ın sembol fotoğraflarından biri olarak bugün hâlâ basında yer alıyor. “Yılmadan her gün saat dokuzda okula alacaklarmış gibi gidip tüm gün kapının önünde bekliyorduk” diyen Coşkun, okul çıkışında içerden çıkan diğer öğrenci arkadaşlarının da kendilerine katılarak birlikte pankartlar açtıklarını anlatıyor: “Pankartın bir ucunda ben, diğer ucunda ise aynı okula gittiğim benden iki sınıf üstteki kuzenim vardı. Diğer arkadaşlarda aramızda pankartı tutmamıza yardım ediyorlardı. Kapının önüne geldik. Etrafımız tabii ki polisler tarafından sarıldı. Kuzenim minyon biriydi. İtişme olunca bir kadın polis memuru onu omuzlarından tutup fırlattı. Bir anda kuzenimi havada gördüm. Sonra polis benim yanıma geldi ve başımı göğsü ile kolunun arasına sıkıştırarak boğazımı sıktı. Nefesim kesildi, kurtulmaya çalışarak olanca gücümle çığlık attım.”

Dini ve milli değerlere önem veren memur bir baba, 28 Şubat döneminde işinden olan sağlıkçı bir annenin kızı olan Büşra Sümeyye Şenyurt, lise hayatının bazen saklanarak, bazen de sınıftan atılarak geçtiğini anlatıyor. Şenyurt, “Bir gün başörtümü çıkarmamak için saklandığımda bir öğretmen beni takip edip yakaladı ve okul hırkamdan tutarak -iğrenç bir şeymişim gibi- bahçeye çıkarmıştı. Yıllarca beni kamçılayan, çalışkanlık ve merhameti öğreten bir cümle kurdu: ‘İşte biz saklanan fareleri böyle yakalarız’ Tüm benliğimle o anda aydınlandım ve daha çok çalışıp var olan gücümle, kimliğimle hiç vazgeçmedim” diyor. “Başörtüsü takmaya karar verdiğim ilk okul günümde, İstiklal Marşı töreninde ‘başınızı açın’ gibi çirkin bir emirle karşılaşacağımı bilmiyordum” diyen Şenyurt, sonraki yıllarda okul müdürü Muhterem Aktaş’ın inisiyatifiyle derslere başı kapalı girebilse de Milli Güvenlik derslerinde aynı muamelenin tekrar ettiğini anlatıyor. Şenyurt, şimdiki gençlere, “Kutsamadan, üstten bakmadan hakkını verecek bir nesle her zaman ihtiyaç var. Zihniyet kolay kolay değişmez. Fakat ülkemiz ve dinimiz için her türlü çabayla tüm engellemelere rağmen akademik, kişisel ve sosyal hayatımızı geliştirmeye her şartta ve her zaman devam edeceğiz” diye sesleniyor.