Hayat 38 yılda 30 bin ağaç dikmişti Merhamet ve Emek ödülüne layık görüldü
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38 yılda 30 bin ağaç dikmişti: ’Merhamet ve Emek’ ödülüne layık görüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Savuk köyünde ikamet eden ve 38 yılda 30 bin ağaç diken İsmail Çelik'e 'Merhamet ve Emek' ödülü verildi.

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Haber Merkezi İHA
38 yılda 30 bin ağaç dikmişti: ’Merhamet ve Emek’ ödülüne layık görüldü
'Merhamet ve Emek' ödülü onun

1965 yılında yapımına başlanan ve 1974 yılında devreye alınan Keban Barajı nedeniyle sular altında kalan Savuk köyü, farklı bir alana taşındı. Köyde ikamet eden İsmail Çelik, köyüne 38 yılda diktiği 30 bin adet fidanla köyün ’Toprak dedesi’ oldu.

İHA

Çelik’e yaptığı çalışmalar nedeni ile ’Merhamet ve Emek’ ödülü verildi. Ankara’da düzenlenen bir etkinlikte ödülünü alan Çelik, ’’Peygamber Efendimizin bir hadisi var, ‘Kıyamet kopsa da ağaç dikin’ diye, bu sebeple ağaç çok önemli. 30 bin ağaç diktim, dikmeye de devam ediyor ve herkese tavsiye ediyorum’’ dedi.

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