75 günde hafızlıkla taçlandılar

Bu nedenle hafızların ve hafızlara destek veren herkesin emrinde olduklarını belirten Gül, “İster geleneksel yöntemle olsun, isterse yenilikçi yöntemlerle olsun, kutsal kitabımızın her bir harfini öğreten, öğrenen çok kıymetli, çok güzel işler yapıyor” dedi. Gül, hafızlığı tamamlayan öğrencileri yanlarında uygun gördükleri bir kişiyle umreye göndereceklerini söyledi. Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere taçları takılarak belgeleri verildi.