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75 günde hafızlıkla taçlandılar

"75 Günde Koro, Musiki Makamları, Mana-Mealle Hafızlık Programı"nı başarıyla tamamlayan hafızlar belgelerini alıp taç taktı. Törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, genç hafızlara ödül olarak umre sözü verdi.

04:00 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
75 Günde Koro, Musiki Makamları, Mana-Mealle Hafızlık Programı

75 Günde Koro, Musiki Makamları, Mana-Mealle Hafızlık Programı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) iş birliğinde düzenlenen “75 Günde Koro, Musiki Makamları, Mana-Mealle Hafızlık Programı”nı başarıyla tamamlayan hafızlar, belgelerini aldı. Üsküdar’da düzenlenen tören, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, hafızlık geleneğinin Peygamber’in emaneti olduğunu söyledi.

UMREYE GÖNDERECEĞİZ

Bu nedenle hafızların ve hafızlara destek veren herkesin emrinde olduklarını belirten Gül, “İster geleneksel yöntemle olsun, isterse yenilikçi yöntemlerle olsun, kutsal kitabımızın her bir harfini öğreten, öğrenen çok kıymetli, çok güzel işler yapıyor” dedi. Gül, hafızlığı tamamlayan öğrencileri yanlarında uygun gördükleri bir kişiyle umreye göndereceklerini söyledi. Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere taçları takılarak belgeleri verildi.



#Hafızlık
#Eğitim
#Musiki
#Koro
11 dakika önce
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