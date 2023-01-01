Hatay'da prefabrik ev vaadiyle 25 depremzede aileyi dolandırdılar

Fırsatçılar, depremzedeleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da vatandaşlar, kış öncesi sıcak yuva kurmak için prefabrik ev yaptırmak için bazı firmalar ile anlaştı. İddiaya göre; Hatay’da yaşayan 25 aile, sıcak yuva umuduyla dolandırıcıların tuzağına düştü. Depremzede vatandaşlar, prefabrik ev yaptırmak için Antalya’dan geldiğini söyleyen bir şahısla anlaşıp ve parayı verdi. Evlerin bir kısmını yarıda bırakan, bir kısmına da hiç başlamayan dolandırıcı olduğu iddia edilen şahıs, sırra kadem bastı. Odabaşı Mahallesi’nde yaşayan Esra Ezer, annesi ve ablası da dolandırıcıların yıkımına uğradı. Anne ve ablasının evini yarıda bırakan şahıs, Ezer’in 345 bin TL parasını alarak kayıplara karıştı. Evladıyla birlikte konteynerde yaşam mücadelesi veren depremzede kadın, hayallerini çalan şahsın cezasını çekmesi için yetkililerden gelecek güzel haberi bekliyor.

Depremzede Esra Ezer, 345 bin TL’yi alan şahsın kayıplara karıştığını belirterek “6 Şubat depreminde bizim evimiz yıkıldı. Daha sonra buraya geldik, burada bir prefabrik ev yaptırmak istedik. Başta annem ve ablam yaptırdı. Ben de paranın tamamı olan 345 bin TL’yi peşin verdim. Ben parayı verdikten sonra onların da evini yarım bıraktı. Benim de paramın da tamamını alıp kaçtı. Antalya’dan geldiğini biliyoruz. Şahsı tanımıyoruz. Benim gibi yaklaşık 25-30 kadar aileyi dolandırmış.” dedi.