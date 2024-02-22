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Hayat

9 milyon liralık sahte altınla yakalanmıştı: Savunması 'pes' dedirtti

Adana'da otomobilinde piyasa değeri 9 milyon TL olan sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı 1893 adet altınla yakalanan İdris T. (68) hakkında ev hapsi kararı verildi. İdris T.'nin emniyetteki ifadesinde, "Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım" dediği ortaya çıktı.

10:56 - 22/02/2024 Perşembe
DHA
Adana
Adana

Adana'da otomobilinde piyasa değeri 9 milyon TL olan sahte darphane baskılı ve düşük ayarlı 1893 adet altınla yakalanan İdris T. (68) hakkında ev hapsi kararı verildi.

‘Gayrimenkul gelirimle aldım'

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir adreste üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek düşük ayar altın bulunduğu, piyasaya sürülme hazırlığı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli İdris T.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Otomobiliyle evinden çıkan İdris T., polis ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 adet çeyrek, 104 adet yarım ve 199 adet tam altın ele geçirildi. Gözaltına alınan İdris T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İdris T., ifadesinde, altınların düşük ayarlı olduğunu bilmediğini öne sürerek,
“Çok sayıda gayrimenkulüm var. Oradan elde ettiğim gelir ile birikim yaptım"
savunması yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris T. hakkında ev hapsi kararı verildi.


#Adana
#sahte altın
#emniyet
41 dakika önce
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