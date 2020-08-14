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Hayat Abdest alırken niyet etmek farz mıdır?
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Abdest alırken niyet etmek farz mıdır?

Abdest alırken niyet etmek farz mı sünnet mi? Hanefi ve Şafii mezhebine göre abdest için niyetin hükmü nedir? Diyanet İşleri Başkanlığından edindiğimiz bilgilere göre, tüm bu soruların yanıtı yazımızda.

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Abdest alırken niyet etmenin hükmü.
Abdest alırken niyet etmenin hükmü.

Abdest alırken niyet etmek, Hanefi mezhebine göre sünnet, diğer üç mezhebe göre farzdır. Peki, Hanefi ve diğer mezheplere göre bu hükmün delilleri nelerdir?

HANEFİLERE GÖRE ABDESTTE NİYETİN HÜKMÜ

Hanefiler, abdest ayeti olarak bilinen (Maide 5/6) ayette emredilen fiiller arasında niyetin bulunmayışını delil olarak alırlar. Çünkü bu ayette; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başı mesh etmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamak emredilmektedir. Zira abdestte; kirlerden temizlenme nitelikleri ağır basmaktadır. Dolayısıyla hikmeti bilinen bir ibadet olarak abdestte niyet etmek şart değildir. Ayrıca, namazın şartlarından olan ‘necasetten taharet’ ve ‘setr-i avret’te niyetin zorunlu olmayışı, abdestte de niyetin farz olmadığını gösterir (Kasani, Bedaiu’s-sanai’, I, 106-107; Merğinani, el-Hidaye, I, 13).

ABDEST ALIRKEN NİYET ETMENİN FARZ OLDUĞUNA DELİLİ

Abdest alırken niyet etmenin farz olduğunu söyleyenler ise; Cenab-ı Hakk’ın: “Onlar dini yalnız Allah’a has kılarak, ona kulluk etmekle emrolunmuşlardır.” (Beyyine, 93/5) ayeti ile Hz. Peygamber (s.a.s.)’in: “Bütün ameller niyetlere bağlıdır…” (Buhari, Bed’u’l-vahy, 1; Müslim, İmare, 155) hadisinden hareketle her ibadette olduğu gibi abdestte de niyet etmenin farz olduğunu söylemişlerdir (Şirbini, Muğni’l-Muhtac, Beyrut, ts. , I, 47).

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