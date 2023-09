Açık büfe israfı bize yakışmıyor

Türk mutfağı her öğün ve her beslenme tipine uygun, dünyada benzeri olmayan eşsiz bir hazine. Bir vegan zengin zeytinyağlı yemeklerimiz içinde mest olabilirken ete düşkün olanlar envai çeşitlerimiz içinde kendini kaybedebilir. Mutfağımızın bu denli büyük olması gurur verici fakat işin israf boyutu da göz ardı edilmeyecek seviyede büyük.

Özellikle turizm bölgelerinde hizmet veren otel ve işletmelerde “her şey dahil”, “ultra her şey dahil” uygulamalarındaki bolluk ve çeşitlilik israfı had safhaya ulaştırıyor. “Nasılsa parasını verdim” psikolojisinde olan müşteri, normalde tükettiği yemeğin çok daha fazlasını tabağına dolduruyor. Bir tabağın içinde envai çeşit birbiri içine girmiş çeşitler... Suyunu salmış salatanın yanında triliçe görmüşlüğüm bile var. Ve bu davranış günün her öğününde tekerrür ediyor. Çöpe atılanlar yenilenlerden çok daha fazla. Zaten kim yiyebilir ki bunca yemeği? Açık büfe israfın dibidir. Aynı zamanda tam bir görgüsüzlük…