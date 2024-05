Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Toplam 135 ayetten oluşan bu sure, adını ilk ayetinde geçen "Taha" harflerinden alır. Sure, özellikle Hz. Musa'nın (a.s) hayatına dair önemli bilgiler içerir ve İslam’ın temel prensipleriyle ilgili dersler verir. Peki Taha Suresi 39. ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Taha Suresi 39. ayeti ve meali.