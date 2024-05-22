Nisâ sûresi Medine’de nâzil olmuştur, 176 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “kadınlar” mânasına gelen اَلنِّسَاءُ (Nisâ) kelimesinden alır. Nisa Suresi konuları arasında evlilik, boşanma, miras, velayet gibi aile ve miras ile ilgili hükümler yer alır. Kadınların toplumdaki yeri ve hakları ile ilgili ayetler yer alır. İman, tevhid, şirk, küfür, riya, takva gibi konuların yanında Zekât, infak, adalet, yardımlaşma gibi konularda ayetler yer alır. İşte Nisa Suresi 34. Ayeti Arapça yazılışı, okunuşu ve Türkçe Anlamı

Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.