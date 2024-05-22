Taha Suresi 39. ayet, meali, okunuşu

Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresidir. 135 ayetten oluşmaktadır ve Mekke döneminde inmiştir. Sure adını ilk ayette yer alan "Tâ-Hâ" harflerinden alır. Peki Taha Suresi 39. ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Taha Suresi 39. ayeti ve meali.
Taha Suresi 39. ayeti Arapça yazılışı
اَنِ اقْذِف۪يهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِف۪يهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ ل۪ي وَعَدُوٌّ لَهُۜ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنّ۪يۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْن۪يۢ
Taha Suresi 39. ayet Türkçe okunuşu
Eni-kżifîhi fî-ttâbûti fakżifîhi fî-lyemmi felyulkihi-lyemmu bi-ssâhili ye/ḣużhu ‘aduvvun lî ve’aduvvun leh(u)(c) veelkaytu ‘aleyke mehabbeten minnî velitusne’a ‘alâ ‘aynî
Taha Suresi 39. ayet meali
Musa'yı sandığa koy; sonra onu denize (Nil'e) bırak; deniz onu kıyıya atsın da, benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. (Ey Musa! Sevilmen) ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim.
Taha Suresi Konusu Nedir?
- Hz. Musa'nın peygamberlik görevi ve Firavun'a tebliğ
- İman ve tevhidin önemi
- Ahiret inancı ve hesaba çekilme
- Peygamberlere ve ilahi kitaplara inanmanın gerekliliği
- Sabır ve tevekkülün önemi