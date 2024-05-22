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Taha Suresi 39. ayet, meali, okunuşu

Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresidir ve Mekke döneminde indirilmiştir. Toplam 135 ayetten oluşan bu sure, adını ilk ayetinde geçen "Taha" harflerinden alır. Sure, özellikle Hz. Musa'nın (a.s) hayatına dair önemli bilgiler içerir ve İslam’ın temel prensipleriyle ilgili dersler verir. Peki Taha Suresi 39. ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Taha Suresi 39. ayeti ve meali.

16:58 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Taha Suresi 39. ayet ne anlatılır? Taha Suresi 39. ayeti ve meali
Taha Suresi 39. ayet ne anlatılır? Taha Suresi 39. ayeti ve meali

Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresidir. 135 ayetten oluşmaktadır ve Mekke döneminde inmiştir. Sure adını ilk ayette yer alan "Tâ-Hâ" harflerinden alır. Peki Taha Suresi 39. ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Taha Suresi 39. ayeti ve meali.

Taha Suresi 39. ayeti Arapça yazılışı

اَنِ اقْذِف۪يهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِف۪يهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ ل۪ي وَعَدُوٌّ لَهُۜ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنّ۪يۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْن۪يۢ

Taha Suresi 39. ayet Türkçe okunuşu

Eni-kżifîhi fî-ttâbûti fakżifîhi fî-lyemmi felyulkihi-lyemmu bi-ssâhili ye/ḣużhu ‘aduvvun lî ve’aduvvun leh(u)(c) veelkaytu ‘aleyke mehabbeten minnî velitusne’a ‘alâ ‘aynî

Taha Suresi 39. ayet meali

Musa'yı sandığa koy; sonra onu denize (Nil'e) bırak; deniz onu kıyıya atsın da, benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri onu alsın. (Ey Musa! Sevilmen) ve benim nezaretimde yetiştirilmen için sana kendimden sevgi verdim.

Taha Suresi Konusu Nedir?

  • Hz. Musa'nın peygamberlik görevi ve Firavun'a tebliğ
  • İman ve tevhidin önemi
  • Ahiret inancı ve hesaba çekilme
  • Peygamberlere ve ilahi kitaplara inanmanın gerekliliği
  • Sabır ve tevekkülün önemi

Taha Suresi’nin Ana Temaları ve İçeriği

Başlangıç Ayetleri ve Allah'ın Rahmeti
: Taha Suresi, Allah'ın rahmetinin ve Kur'an'ın, insanların sıkıntılarını hafifletmek amacıyla gönderildiğini vurgular.
Hz. Musa'nın Hikayesi
: Surede, Hz. Musa'nın doğumundan itibaren yaşadığı zorluklar, Firavun'un zulmünden kurtulması, Allah tarafından peygamber olarak seçilmesi ve Firavun’a gönderilmesi ayrıntılı olarak anlatılır.
Hz Musa ve Hz Harun
: Hz. Musa'nın, kardeşi Harun ile birlikte Firavun'a gidip onu Allah'ın yoluna davet etmesi.
Firavun'un Reddi ve Mucizeler
: Firavun'un, Hz. Musa'nın davetini reddetmesi ve bunun üzerine Allah'ın Hz. Musa'ya verdiği mucizeler.
İsrailoğulları'nın Kurtuluşu ve Denenmesi
: Hz. Musa'nın liderliğinde İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışı ve çölde karşılaştıkları zorluklar, sabır ve iman sınavları.
Kur'an'ın Önemi ve Hidayet
: Sure, Kur'an'ın insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet vermek amacıyla gönderildiğini tekrar tekrar vurgular.
Ahiret İnancı ve Sorumluluk Bilinci
: Ahiret günü ve insanların yaptıklarından sorumlu tutulacakları üzerinde durulur.
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