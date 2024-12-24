Taha Suresi okunuşu

, Arapça yazılışı ve Türkçe meali haberimizde. Taha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 20. suresidir. Hz. Musa'nın hayatından kesitler sunan sure, Allah'ın büyüklüğü, peygamberlerin görevi ve insanlara verilen nimetler gibi önemli konuları ele alır. Mekke döneminde indirilmiş ve 135 ayetten oluşan Taha Suresi'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) görevini en güzel şekilde başaracağı ve ona karşı çıkanların uğrayacağı sonuçları anlatmaktadır.

Taha Suresi okunuşu, Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve meali