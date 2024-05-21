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Haşr Suresi son 3 ayeti, meali, okunuşu

Haşr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 59. suresidir ve Medine döneminde indirilmiştir. Bu sure, 24 ayetten oluşur ve adı "toplanma" anlamına gelir. Haşr Suresi’nin son üç ayeti olan 22, 23 ve 24. ayetler, Allah'ın isim ve sıfatlarını açıklayan ayetler olarak bilinir ve sıkça okunur. Peki Haşr Suresi son üç ayeti neyi anlatıyor, konusu nedir? İşte Haşr Suresi son 3 ayet, meali, okunuşu.

16:07 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Haşr Sûresi son üç ayeti
Haşr Sûresi son üç ayeti

Medine döneminde inmiştir. 24 âyettir. Sûre, adını ikinci ayette geçen “elHaşr” kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca, Medine’de yaşamakta olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ile yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslâm toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan Nadîroğulları’nın Medine’den topluca sürülmesi hadisesi ile Yahudilerle antlaşma yapan münafıklar konu edilmektedir.

Haşr Suresi içerik olarak, Beni Nadir Yahudilerinin Medine'den sürülmesi, Allah’ın nimetleri ve insanlara olan lütufları, müminlerin kardeşliği ve münafıkların durumu gibi konulara değinmektedir.

Sure, Allah'ın büyüklüğünü ve hakimiyetini vurgulayarak başlamakta, göklerde ve yerde olan her şeyin O'nu tesbih ettiğini bildirmektedir. Bu, Allah'ın tüm yaratıklar üzerindeki mutlak gücünün ve kontrolünün bir hatırlatıcısıdır.

Sure, gerçek müminlerin nitelikleri ile münafıkların niteliklerini karşılaştırmaktadır. Müminler, Allah'a ve Resulüne iman edenler olarak tanımlanırken, münafıklar ise hilekarlık, ihanet ve bağlılıksızlıkla karakterize edilir. Sure, özellikle çatışma veya sıkıntı zamanlarında, genellikle koruma ve bereket için bir dua olarak okunur. Bu sureyi okumanın ve anlamanın, müminler için büyük bir manevi değeri vardır. Haşr Suresi'nde anlatılan olaylar ve öğretiler, Müslümanların sosyal ve dini hayatlarına önemli dersler sunar.

Haşr Suresi son 3 ayeti, meali, okunuşu

Haşr Suresi’nin son üç ayeti olan 22, 23 ve 24. ayetler, Allah'ın isim ve sıfatlarını açıklayan ayetler olarak bilinir ve sıkça okunur. İşte bu ayetler:

Haşr Suresi 22. Ayet Arapça yazılışı ve okunuşu

هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّح۪يمُ

Haşr Suresi 22. Ayet Türkçe anlamı

O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân'dır, Rahîm'dir. ﴾22﴿

Haşr Suresi 23. Ayet Arapça yazılışı ve okunuşu

هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُۜ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Haşr Suresi 23. Ayet Türkçe anlamı

O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

Haşr Suresi 24. Ayet Arapça yazılışı ve okunuşu

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَٓاءُ الْحُسْنٰىۜ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ

Haşr Suresi 24. Ayet Türkçe anlamı

O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

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#Haşr Suresi 22. ayet
43 dakika önce
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